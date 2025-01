Basket, in Divisione Regionale 2, ancora una sconfitta per il CUS Pisa a Pontremoli

Pisa, 27 gennaio 2024 – Ancora una sconfitta per il CUS Pisa Cosmocare, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisone Regionale 2: sul campo della Pontremolese, diretta concorrente per la salvezza, la compagine guidata da Simon Giorgio La Pietra ha ceduto nei quarti dispari, perdendo così un’occasione unica per lasciare l’ultimo posto in classifica.

LA CRONACA – Scesi in campo con Daidone, Donati, Berni, Caldarelli e Padeletti, gli universitari sono andatio sotto nel primo quarto, subendo tre bombe a fronte dell’unica segnata da Magliulo, mentre Padeletti ha realizzato tre tiri da due (20-14). Ndjock e Berni hanno tenuto in partita il CUS nel secondo, impattato per 14-14, andando al riposo sul 34-28. In avvio di ripresa il crollo universitario, con una difesa che subisce 20 punti nel terzo periodo, segnandone solo 9 (5 di Magliulo): Pontremoli si porta sul 54-37, rendendo vano l’ultimo quarto.

La Cisa Service Pontremolese-CUS Pisa Cosmocare 74-56

Parziali: 20-14, 14-14, 20-9, 20-19

CUS Pisa Cosmocare: Fusco, Daidone 2, Donati, Berni 13, Caldarelli 12, Ndjock 6, Magliulo 12, Padeletti 7, Larocca, Benfratello 4, Di Lernia, Galello. All.: La Pietra.