Basket, in Divisione Regionale 2 Badalassi guida il GMV al successo nel derby pisano

Pisa, 12 novembre 2023 – Va al GMV il derby della quinta giornata del campionato di Divisone Regionale 2: nella palestra di Via Sartori a Ghezzano, colma di pubblico come si addice alle grandi occasioni, la squadra di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli ha infatti superato il Cosmocare CUS Pisa di Pietro Leoncini, al termine di un match molto combattuto, che le due squadre hanno alternativamente condotto in testa, senza mai riuscire ad andare in fuga. Protagonista assoluto Nicolò Badalassi, per lunghi tratti immarcabile, che con 30 punti ha realizzato quasi metà del bottino finale biancoverde. LA CRONACA - Il primo quarto vede una partenza sprint per i padroni di casa, che concedono poco in difesa, riuscendo da approfittare di alcune sbavature della retroguardia ospite, per chiudere sul 16-11 in proprio favore. Nel secondo sono invece gli ospiti ad approfittare di un calo di concentrazione del GMV: il Cosmocare CUS inizia a difendere meglio e mette a segno un parziale di 15-8 che manda le squadre negli spogliatoi con gli universitari in lieve vantaggio (24-26). Alla ripresa del gioco Badalassi e compagni, sospinti dalla spinta del pubblico, tornano nuovamente padroni del match, concludendo il terzo periodo sul 43-38. Nell'ultimo, il CUS rientra sul parquet molto agguerrito, registra la difesa e riesce a recuperare lo svantaggio, in un finale che diventa punto a punto. Nei secondi conclusivi, il GMV si dimostra però più lucido e, grazie ad un'ottima difesa nelle azioni decisive, riesce a portare a casa la vittoria, staccando così in classifica i gialloblù, ancora fermi a quota due. I VALORI – Decisivo in casa biancoverde il giovane Nicolò Badalassi, 30 punti e tanta personalità, con Davini solita presenza esperta, che ha chiuso a quota 11. Tra gli ospiti da segnalare in doppia cifra i soliti Lasala, Paradisi e Raimo. GMV-Comocare CUS Pisa 65-61 Progressivo: 16-11, 24-26, 43-38 GMV: Davini 11, Curci 5, Badalassi 30, Balestrieri 6, Mendoza 2, Farnesi 5, Bini 6, Santoro, Buttitta, Botto, Spagnoli, Ferretti. All.: Piazza. CUS Pisa Comosocare: Raimo 10, Mariotti 2, Paradisi 14, Piccoli 7, Timpano 4, Lasala 16, Agustin 3, Fruzza 5, Vitellozzi, Papa, Spagnoli, Devincentis. All.: Leoncini. Giuseppe Chiapparelli