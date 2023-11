Basket, in Divisione Regionale 2 entrambe in casa Cosmocare CUS Pisa e IES Sport

Pisa, 1 novembre 2023 – Quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, che vede le pisane IES Sport Pisa e CUS Pisa Cosmocare, impegnate entrambe in casa, rispettivamente, con la capolista Chiesina Uzzanese e con il più modesto Cefa di Castelnuovo Garfagnana. Non gioca invece il GMV, altra squadra cittadina del girone C, la cui gara a Lucca, sponda Basket Academy, è stata rinviata. CUS PISA – Il team gialloblù, targato Cosmocare con molte defezioni, senza due infortunati del quintetto base, ha ceduto nella ripresa a Chiesina Uzzanese, sul campo della capolista, imbattuta, Best Drive Balda. Dopo un avvio in equilibrio, ancora una volta il rientro in campo, come già successo contro IES e US Livorno, è stato catastrofico per i colori gialloblù, con il solo Paradisi, miglior realizzatore con 26 punti conclusivi, che ha provato a reggere l'urto di Chiesina. La gara di domenica, alle 20,30 al PalaCus, contro Cefa Castelnuovo Garfagnana, formazione esperta ma di non alto valore tecnico, è da capitalizzare a tutti i costi, per gli uomini di Leoncini, onde evitare di cadere nelle sabbie mobili della zona retrocessione. GMV – Il GMV dei giovani, è reduce da due sconfitte, consecutive, l’ultima delle quali maturata in casa, nel match contro Dinamo Rosignano, in cui ha prevalso la maggior esperienza degli ospiti, anche favotiti dall’arbitraggio permissivo. Il quintetto guidato da Cinzia Piazza, con vice Daniele Meschinelli, attende il 16 novembre per giocare a Lucca, approfittando della sosta per preparare meglio il derby con il Cus Pisa. IES SPORT PISA – Persa l’imbattibilità lunedì scorso, sul campo del Brusa US Livorno, al termine di una gara in cui i biancocelesti hanno fatto fatica a segnare, soffrendo il pressing al limite del regolamento dei livornesi, che hanno così conquistato i primi due punti in campionato, i ragazzi di Paolo Campani sono chiamati ad un difficile riscatto contro la capolista Chiesina, reduce dal netto successo con il Copsmocare Cus Pisa. Sabato alle 20 al palasport di Via Andrea Pisano, Villani e compagni avranno bisogno del sostegno del pubblico e di tutte le loro energie psico-fisiche per battere Chiesina e raggiungerla in vetta alla graduatoria. Giuseppe Chiapparelli