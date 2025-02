Basket, in Divisione Regionale 2, fa spicco il derby pisano tra CUS Cosmocare e GMV

Pisa, 14 febbraio 2025 – Quinta giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2, ed è già derby testa coda tra CUS Pisa Cosmocare e GMV, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi. L’altra squadra pisana impegnata nel raggruppamento A, la IES Sport, gioca in casa, lunedì alle 19,30 al palasport di Via Andrea Pisano, un posticipo molto delicato con Libertas Liburnia Livorno, importantissimo per mantenere accesa la salvezza senza spareggi conclusivi.

GMV – Dopo due sconfitte in trasferta con Valdera e Lucca, che le sono costate la leadership del girone, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è tornata al successo in casa con Versilia ed è attualmente immediatamente dietro al battistrada Valdera, insieme a Rosignano e Volterra, con due punti in più di Chimenti Livorno e Lucca, in un lotto di compagini in competizione per il raggiungimento dei play-off. Il derby di domenica non sembra impensierire, almeno sulla carta, Balestrieri e compagni, che all’andata si imposero con autorità nella ripresa, dopo un avvio in sostanziale equilibrio, ma il clima della stracittadina può influire su qualsiasi pronostico.

COSMOCARE CUS PISA – A nove giornate dalla conclusione della regular season, è ancora un cantiere aperto la squadra universitaria, che ha da poco cambiato allenatore, con il giovane Zeno Bizzarri al timone, e sta provando nuovi volti in campo, con l’obiettivo di costruire un gioco ed un gruppo in grado di sostenere gli inevitabili play-out. Il derby con Ghezzano non è certo l’occasione più agevole per rompere un digiuno di quattro mesi, ma Caldarelli e compagni dovranno impegnarsi per scoprire quanto meno una nuova identità.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, reduce da una sconfitta annunciata sul campo dell’AutoEtruria Volterra, è distante 10 lunghezze dalla zona play-off e appena 2 da quella dei play-out, che restano dunque il primo obiettivo da evitare. In tal senso è un test importante la gara interna con Liburnia Livorno, squadra di buon livello, che in casa ha perso solo con la IES all’andata, per un punto, in una serata decisa per i biancocelesti dal giovane Argamante. Per i blues l’auspicio è quello di ripetere, tra le mura amiche, la prova di carattere del PalaBastia.