Basket, in Divisione Regionale 2, fa spicco la sfida al vertice tra GMV e Chimenti Livorno

Pisa, 21 febbraio 2025 – La sesta giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2 è costellata di spareggi in vetta, significativi, anche se non ancora determinanti, per l’accesso ai play-off. Tra tutti spicca GMV-Polisportiva Nicola Chimenti Livorno, in programma sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano, tra una delle capoliste, GMV, ed una delle seconde, mentre le altre due compagini in testa, Valdera e Rosignano, si scontreranno a Capannoli. Tra le pisane, nella parte più bassa della classifica, sono in trasferta IES e Cosmocare CUS Pisa, impegnate in scontri diretti per la salvezza, rispettivamente sui campi di Pontremoli e Versilia.

GMV – Tornata al comando, dopo il netto successo nel derby con il Cosmocare CUS Pisa e la contemporanea sconfitta del battistrada Valdera con la Polisportiva Chimenti di Livorno, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è attualmente a quota 26, insieme a Valdera e Rosignano, con due punti in più di Chimenti Livorno e Volterra, in una lotta per il raggiungimento dei play-off che diventa ogni turno più avvincente. La gara di sabato con la Polisportiva Chimenti di Livorno, apparsa molto in forma con la capolista, è in tal senso molto indicativa per le reali ambizioni dei biancoverdi, che a Livorno avevano perso malamente, pur mettendo in mostra il giovane esordiente Gorini, autore di ottime percentuali al tiro.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, reduce da una sconfitta di misura nel posticipo interno con Liburnia Livorno, è quintultimo, 2 soli punti sopra la zona play-out, primo obiettivo da evitare. La gara sul campo della Cisa Service Pontremolese è dunque molto delicata, con i padroni di casa, terzultimi, ma capaci di vincere la prima partita del campionato proprio a Pisa, nel match di andata contro i biancocelesti.

COSMOCARE CUS PISA – A otto giornate dalla conclusione della regular season, la squadra universitaria, del neo allenatore Zeno Bizzarri, sta ancora provando a costruire un gioco ed un gruppo in grado di sostenere gli inevitabili play-out. Sconfitti come da pronostico nel derby con Ghezzano, Berni e compagni hanno un’occasione più alla loro portata, sul campo del Versilia, peraltro uscito vincitore all’andata dal PalaCus, per tornare a fare punti e morale, dopo un digiuno di oltre quattro mesi.