Basket, in Divisione Regionale 2 finisce il cammino ai play-off del GMV, con Valdera

Pisa, 12 maggio 2025 – Finisce il cammino ai play-off del GMV, che cede il passo al più continuo Valdera, nello spareggio del primo turno, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Nella terza, decisiva, sfida a Ghezzano, per i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli è stato decisivo un calo, ormai abituale, in avvio di ripresa, che ha visto nuovamente violato il campo dei padroni di casa, condizione sempre rispettata nei tre match tra GMV e Valdera. Termina così la splendida corsa del GMV, alla fine di una stagione che ha visto la squadra per molti tratti in testa alla classifica, nonostante le difficoltà e gli infortuni, con due soli giocatori di esperienza e con un gruppo di giovani, in forte e netta crescita rispetto allo scorso campionato.

LA CRONACA – Il primo quarto vede gli ospiti molto carichi e desiderosi di prendere subito la testa dell’incontro, mentre il GMV, orfano dell’infortunato Bellavia, protagonista di gara due, è poco attento in difesa, riuscendo a compensare in attacco con buoni passaggi e conclusioni (18-21). Il secondo periodo, sempre in equilibrio, vede due compagini che non riescono mai a prendere un vantaggio netto, con Valdera sempre una spanna avanti, ma con Badalassi e compagni sempre attenti a non far fuggire gli avversari, che vanno al riposo con due canestri di vantaggio (34-38). Seguendo una consuetudine temuta, al rientro dall'intervallo c'è solo una squadra in campo, Valdera, con il GMV, molto sfortunato al tiro, che resta a secco nei primi 5 minuti e con gli avversari che approfittano per tentare la fuga. Dopo 5’, i ragazzi di Piazza segnano 4 punti, ma la situazione non migliora di molto ed il quarto finisce 38-54. Nell'ultimo periodo, con il morale a terra ma con la grinta di voler recuperare, i biancoverdi ce la mettono tutta, ma Valdera è brava a non perdere mai la concentrazione e a non consentire ai padroni di casa di rientrare in partita.

GMV-Valdera 55-65

Progressivo: 18-21, 34-38, 38-54

GMV: Badalassi 9, Spagnoli 3, Botto 2, Franceschi 12, Buttitta 5, Mendoza 4, Davini 10, Balestrieri 5, Woszczyk 2, Ferretti, Gorini, Leoncini 3. All.: Piazza.

Valdera: Borelli, Meucci 6, Bufalini 8, Cartacci 1, Buti 2, Ruberti 10, Ceccarelli 2, Fatticcioni, Cionini 7, Gasperini 5, Tozzini 21, Gorini 3. All.: Nadir.