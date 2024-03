Basket, in Divisione Regionale 2, GMV e CUS Pisa sono alla caccia del quarto posto

Pisa, 7 marzo 2024 – Superata la stagione dei derby, che ha visto la vittoria del Cosmocare CUS Pisa sul GMV e di quest’ultimo sulla IES, nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, inizia adesso la fase conclusiva di sette partite, decisive per l’accesso ai play-off per il salto di categoria. In classifica Cosmocare CUS e GMV sono appaiate a quota 20, a 2 punti dalla quarta piazza, ultima utile per l’accesso al girone promozione, mentre la IES è terzultima, insieme a Prato e Capannori, a quota 14. GMV – Tornato al successo nel derby di sabato scorso, in cui è stato sempre in testa, terminando con Badalassi top scorer a quota 21 punti e Davini, Leoncini e Mendoza in doppia cifra, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli affronta lunedì la trasferta insidiosa di Livorno, sul campo della Brusa US, che ha solo due punti in meno dei biancoverdi. All’andata si erano imposti di misura i ragazzi di Ghezzano che, in caso di conferma, farebbero un passo importante verso i play-off. COSMOCARE CUS PISA – Rilanciato dal netto successo nel derby con il GMV, e dal successo di Pistoia, sul campoo della ex quarta Pallacanestro Endas Insurtech, il quintetto di Pietro Leoncini, forse quello con il roster più attrezzato tra le compagini pisane, è veramente ad un passo dai quartieri alti, per raggiungere i quali dovrà mantenere quella continuità che è mancata finora in campionato. Contro Scuola Basket Prato, domenica alle 20,30 al Palacus, per Lasala e compagni l’occasione è propizia per ripetere la vittoria dell’andata (65-66), magari con uno scarto superiore a quello minimo. IES SPORT PISA – Dopo due successi con testa e coda del girone, Chiesina Uzzanese e CEFA Castelnuovo Garfagnana, il quintetto di Paolo Campani e Federico Marazzato non è riuscito ad interpretare bene il derby con il GMV, perdendolo meritatamente. I blues, liberi dall’affanno della lotta per la retrocessione, recentemente cancellata dalla Federazione Pallacanestro, possono ancora far bene, a partire dalla gara interna, sabato alle 20 al palasport, contro la quinta Endas Insurtech Pistoia. Un successo rilancerebbe le azioni di Villani e compagni, che farebbero anche un grosso favore ai cugini di GMV e CUS. Giuseppe Chiapparelli