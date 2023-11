Basket, in Divisione Regionale 2 il calendario è favorevole alle pisane

Pisa, 24 novembre 2023 – Settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con partite abbordabili per le tre formazioni pisane, impegnate nel raggruppamento C: IES Sport e Cosmocare Cus Pisa giocano in trasferta, rispettivamente con Endas Pistoia e Scuola Basket Prato; è invece di scena in casa il GMV, nel posticipo di lunedì con Us Livorno. GMV – I biancoverdi di Ghezzano hanno conquistato i due punti alla prima giornata, con Piombino, per poi perdere con Polisportiva Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, tornare al successo nel derby con il CUS Pisa e sul campo del Lucca Academy Basket, e venire superati nell’altra stracittadina sul parquet dell IES. La squadra di Piazza e Meschinelli, che al palasport di Via Andrea Pisano ha patito un pessimo avvio di ripresa e l’infortunio nel finale di Davini, affronta, lunedi alle 21 in Via Sartori, Brusa Us Livorno, penultima, con un solo successo, proprio a spese della IES: una vittoria davanti al proprio pubblico è auspicabile per Badalassi e compagni. IES SPORT PISA – Superato nel derby e raggunto in classifica il GMV a 6 punti, la IES Sport di Paolo Campani e Federico Marazzato, ha ancora una possibilità per agganciare la metà alta della classifica, affrontando in traferta Endas Pistoia, sconfitta nettamente, domenica scorsa al PalaCus, dai cugini del Cosmocare. I blues, che hanno in Villani e Casagrande due attaccanti speciali, dovranno mantenere le doti di intensità e lucidità difensive, che li ha contraddistinti finora, per superare i pistoiesi e puntare ai quartieri alti. CUS PISA COSMOCARE – Reduci finalmente dal secondo successo in campionato, domenica scorsa in casa contro Endas Pistoia, i ragazzi di Pietro Leoncini sono di scena a Prato, sul campo di una formazione che ha due punti in più ed ha vinto in casa due gare su tre. Gli universitari, che con Pistoia hanno portao Raimo, Lasala, Jarma e Paradisi in doppia cifra, hanno le carte in regola per cogliere il primo successo in trasferta, a Prato, contro la locale Scuola Basket, prima delle sfide accesibili con Capannori e Piombino, importanti per accrescere una classifica che al momento non accontenta dirigenti, giocatori e tifosi. Giuseppe Chiapparelli