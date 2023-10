Basket, in Divisione Regionale 2, il Cosmocare Cus Pisa cede nella ripresa a Chiesina

Pisa, 29 ottobre 2023 – Un Cosmocare Cus Pisa con molte defezioni, senza due infortunati del quintetto base, ha ceduto nella ripresa a Chiesina Uzzanese, sul campo della capolista, imbattuta, Best Drive Balda, nella terza giornata della Divisione Regionale 2. LA CRONACA - Parte bene il team guidato da Pietro Leoncini, e nonostante le assenze, prende momentaneamente il comando delle operazioni, grazie a percentuali molto alte nella metà campo offensiva; i locali però rientrano alla fine del primo parziale (28-26). Nel secondo, le squadre si affrontano a viso aperto e soltanto sul finale i padroni di casa allungano all'intervallo lungo sul +7 (37-30). Il terzo periodo, come già successo contro IES e US Livorno nelle prime due giornate, è catastrofico per i colori gialloblù, con il solo Paradisi, miglior realizzatore con 26 punti conclusivi, che prova a reggere l'urto di Chiesina. Nell'ultimo quarto di gioco la capolista entra in gestione ed il Cosmocare CUS prova a rosicchiare qualche punto con la zona, non sufficiente comunque per riaprire la partita, che si chiude 74- 57 per i padroni di casa. Chiesina Uzzanese-Cus Pisa Cosmocare 74-57 Progressivo: 20-18, 37-30, 57-43 Cosmocare Cus Pisa: Paradisi 26, Raimo 14, Mariotti 3, Piccoli 2, Spagnoli 2, Terni 2, Fruzza 2, Papa 1, Timpano 5. All.: Leoncini. GC