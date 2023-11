Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV ospita Rosignano, IES e CUS sono in trasferta

Pisa, 27 ottobre 2023 – Terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, che vede le pisane, CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport Pisa, impegnate nel girone C. Nell’occasione torna in casa il GMV, mentre sono in trasferta la capolista IES ed il CUS Pisa. CUS PISA – Il team gialloblù, targato Cosmocare, ha superato la sconfitta nel derby con la IES, vincendo in casa con Brusa US Livorno, al termine di un match dominato nella prima metà e poi subito nella seconda, quando i falli e il deficit ai rimbalzi si sono fatti sentire. Un canestro di Terni e due errori in lunetta dei livornesi hanno dato la meritata e risicata vittoria, con il minimo scarto, ai pisani, di scena sabato sul campo dell’imbattuta Best Drive Balda di Chiesina Uzzanese. Contro una squadra che ha vinto con Rosignano e Lucca, gli uomini di Leoncini dovranno mantenere la necessaria continuità difensiva, per poter cogliere il primo successo esterno. GMV – Il GMV dei giovani, guidato da Cinzia Piazza, con vice Daniele Meschinelli, dopo aver superato Piombino, ha ceduto il passo sabato scorso a Livorno, sul campo della Polisportiva Chimenti, pure a punteggio pieno, che ha prevalso in volata facendo pesare la maggiore esperienza sul quintetto green, che ha commesso qualche errore di troppo in difesa e nella conclusioni. Sabato alle 21 in Via Sartori, la squadra di Ghezzano ospita Dinamo Rosignano, quintetto che ha gli stessi punti in classifica, in un autentico spareggio per inseguire i battistrada. IES SPORT PISA – Con due successi in altrettante gare, la IES di Paolo Campani si è dimostrata la compagine pisana più in forma del momento, capace di vincere nel derby con il CUS Pisa e a Pistoia, contro il forte Wolf Basket, sfoderando in entrambe le partite un avvio di ripresa vincente. Con Bonasera, D’Amico, Sciamanda e Villani in doppia cifra, i blues hanno fatto vedere, nella scorsa trasferta, ottime trame offensive ed una buona difesa, salvo calare pericolosamente nel finale. Proprio la continuità non dovrà mancare, per mantenere imbattbilità e primato, lunedì sul campo del Brusa US Livorno, il quale, bennchè ancora a zero punti, è certamente compagine esperta e temibile. Giuseppe Chiapparelli