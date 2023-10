Basket, in Divisione Regionale 2, il GMV perde nel finale in casa con Rosignano

Pisa, 28 ottobre 2023 – Sfortunata sconfitta del GMV, che perde in casa con la Dinamo Rosignano, nella terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2, al termine di un match combattuto, in cui ha prevalso la maggior esperienza degli ospiti, in una serata peraltro caratterizzata e condizionata, soprattutto nel finale, da un arbitraggio che è stato protagonista, come si evince dai 97 tiri liberi tirati (41 per il GMV e 56 per gli avversari). LA CRONACA – Parte con una pessima difesa il GMV, ma, grazie ad un ottimo Leoncini, che segna 4 triple e 3 su 3 ai liberi, il primo quarto finisce solo con un leggero vantaggio per gli avversari (24-28). Nel secondo il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli entra in campo più convinto, registra i meccanismi della fase difensiva, e recupera lo svantaggio, andando negli spogliatoi in parità (41-41). Al rientro dopo la pausa lunga, Badalassi e compagni, pur con piccole sbavature in difesa, si dimostrano competitivi, riuscendo a rispondere colpo su colpo a Rosignano, che prova inutilmente ad allungare, con il terzo parziale che si chiude in sostanziale parità (58-59). L’EPILOGO - L'ultimo quarto vede una partenza molto aggressiva dei biancoverdi, che, sorretti dal tifo amico, riescono anche a superare gli avversari, facendo sperare il pubblico nel successo finale. Negli ultimi 5 minuti, la stanchezza comincia serpeggiare tra i ragazzi di Piazza e Meschinelli e l‘arbitraggio, alquanto discutibile, finisce col diventare protagonista: un fischio molto dubbio su Davini, atleta senior del quintetto green, che lo costringe ad uscire per 5 falli, fa infatti perdere la concentrazione a Balestrieri e compagni e gli esperti avversari ne approfittano, per allungare verso la vittoria finale (69-78). I VALORI – In una serata con luci ed ombre, soprattutto in difesa, vanno a segno ben dieci giocatori, con quattro che terminano in doppia cifra, Leoncini, a quota 17, protagonista assoluto del primo periodo, Spagnoli, con 12 punti, e, a quota 10, Davini e Badalassi. GMV-Dinamo Rosignano 69-78 Progressivo: 24-28, 41-41, 58-59 GMV: Farnesi, Davini 10, Bini 1, Spagnoli 12, Ferretti 4, Botto, Cristiano 2, Leoncini 17, Curci 2, Balestrieri 6, Mendoza 5, Badalassi 10. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli