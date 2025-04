Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV vince a Pontremoli e approda ai play-off

Pisa, 13 aprile 2025 – Tutto come da pronostico a Pontremoli, dove il GMV, nella giornata conclusiva del campionato di Divisione Regionale 2, girone A, ha battuto nettamente La Cisa Service Pontremolese, volando ai play-off. In una trasferta non esente da insidie, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno dominato la prima metà dell’incontro, per subire una lieve flessione in avvio di ripresa e trovare ancora un dominio incontrastato del match, nel finale. Adesso i riflettori sono puntati sull’ultimo atto della stagione, che vedrà Bellavia e compagni in campo dal 27 aprile, in occasione del primo atto degli spareggi per un posto in Divisione Regionale 1, nel campionato 2025-2026.

LA CRONACA – La partita inizia per i biancoverdi con molti errori in difesa e poca organizzazione in attacco, ma, dopo un time out, Badalassi e compagni cominciano a far girare bene la palla e a costruire delle buone conclusioni. Ne scaturiscono dei tiri belli e fortunati, con 5 triple frutto di lavoro di squadra, che consentono al GMV di chiudere il primo quarto con un buon vantaggio (15-23). Nel secondo la musica non cambia, i padroni di casa commettono parecchi errori e la squadra di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sfrutta bene il contropiede per raggiungere un margine in proprio favore, a due cifre, al riposo (30-47). Al rientro in campo, come accaduto nelle ultime partite, il GMV si rilassa, sbaglia moltissimo in attacco e, soprattutto, in difesa, consentendo ai padroni di casa di arrivare a -6, finendo il terzo periodo sul 50-59. Nell’ultimo quarto, la voglia di playoff, fa scattare però una nuova molla nei biancoverdi, che tornano a difendere con grinta, a replicare le azioni offensive della prima metà di gara, riuscendo così a recuperare un vantaggio consistente e rassicurante, difeso fino alla conclusione (61-77).

I VALORI – Otto gli atleti a segno per il GMV, con due soli in doppia cifra, Badalassi e Bellavia, quest’ultimo in formato play-off, con 29 punti, 5 su 5 in lunetta, 9 su 12 da due e 2 su 4 da tre.

La Cisa Service Pontremoli-GMV 61-77

Progressivo: 15-23, 30-47, 50-59

GMV: Badalassi 15, Spagnoli, Botto 2, Franceschi 7, Buttitta, Mendoza 9, Davini 7, Balestrieri 4, Bellavia 29, Woszczyk 4, Ferretti, Gorini. All.: Piazza.