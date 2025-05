Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV vince ai play-off con Valdera e riapre la sfida

Pisa, 6 maggio 2025 – Soffre il GMV ma stavolta non molla nel finale, come era successo all’andata, e vince meritatamente sul campo di Valdera, riaprendo così la sfida del primo turno dei play-off, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone A. A Capannoli, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno ricalcato per molti aspetti il match dell’andata, condotto in testa fino al riposo, hanno avuto un pericoloso calo in avvio di ripresa ma, con la partita diventata punto a punto, hanno dimostrato di essere squadra, contenendo gli avversari e rilanciando nei minuti finali. Adesso non c’è più appello, nello spareggio conclusivo, che i biancoverdi giocheranno in casa, sabato alle 20,30 a Ghezzano, per definire la sfidante della vincente tra Polisportiva Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, per un posto nella Divisione Regionale 1 della prossima stagione.

LA CRONACA – La partita vede in avvio due squadre molto determinate e aggressive, in grado di difendere ed attaccare con forza ed energia. Il primo quarto rimane così sostanzialmente in equilibrio fino al termine, quando i biancoverdi ospiti riescono a chiudere con un piccolo vantaggio (18-22). Nel secondo periodo Bellavia e compagni si dimostrano molto più determinati nella fase difensiva e, nonostante il match rimanga sempre molto combattuto, riescono gradatamente ad accumular sempre più vantaggio, andando all'intervallo lungo con un margine di 7 lunghezze in proprio favore (33-40). La fuga non è però quella buona, perché il GMV, al rientro sul parquet, come già accaduto spesso in campionato e nella gara di andata, si spegne e Valdera ne approfitta per riportarsi pienamente in partita alla fine del terzo parziale (47-48). Nell'ultimo quarto il GMV reagisce e la partita si fa incandescente, con entrambe le squadre convinte di poter portare a casa la partita, rimanendo in equilibrio fino a due minuti dalla fine. Una tripla di Davini scuote l’inerzia del match, porta il GMV a +4, e, soprattutto, infonde fiducia alla squadra di Piazza, che resiste agli ultimi attacchi locali, incrementando la cifra del successo dalla lunetta (61-68).

Valdera-GMV 61-68

Progressivo: 18-22, 33-40, 47-48

Valdera: Borelli, Meucci 9, Bufalini 5, Cartacci 7, Buti 2, Ruberti 3, Ceccarelli 1, Fatticcioni, Cionini 14, Gasperini 1, Tozzini 9, Gorini 10. All.: Nadir.

GMV: Badalassi 8, Botto, Franceschi 9, Buttitta, Mendoza 4, Davini 13, Balestrieri 11, Bellavia 23, Woszczyk, Ferretti, Gorini, Leoncini. All.: Piazza.