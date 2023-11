Basket, in Divisione Regionale 2, il GMV vince dopo una battaglia a Lucca

Pisa, 17 novembre 2023 – Prima vittoria in trasferta, terza in campionato, per il GMV di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, impegnato nel recupero della quarta giornata della Divisione Regionale 2. Sul campo del Lucca Academy Basket, i biancoverdi hanno prevalso in un’autentica battaglia, resa particolarmente “cruenta” da un arbitraggio molto contestato dagli ospiti, al termine di un match molto equilibrato, che Balestrieri e compagni hanno però sempre guidato nei momenti topici. LA CRONACA – La partita vede in avvio il predominio schiacciante dei padroni di casa, molto aggressivi e veloci, che in tre minuti conquistano 8 punti di vantaggio, costringendo la panchina di Ghezzano a chiamare time-out. Durante il minuto i green si schiariscono le idee e, rientrati in campo, riescono a recuperare il parziale subito, arrivando alla fine del primo quarto sopra di 3 (18-21). Nel secondo, tra le file del GMV comincia a serpeggiare un po' di nervosismo, complici alcune decisioni arbitrali discutibili, ma la squadra riesce a contenere l'offensiva avversaria, andando al riposo in vantaggio con il minimo scarto (36-37). Al rientro sul parquet il nervosismo esplode, in entrambe le squadre: ne fa maggiormente le spese coach Cinzia Piazza, che, alla fine del parziale, prende doppio tecnico e viene espulsa dal campo. I biancoverdi provano comunque a mantenere lucidità, puntando sulla difesa, e terminano il quarto avanti di due canestri (41-45).

L’EPILOGO - L’ultimo periodo vede la tensione salire ancora, Spagnoli commette in sequenza un fallo antisportivo ed uno tecnico, che lo portano all'espulsione, e gli avversari sono bravi ad approfittarne e a portarsi a -1. Grazie all'esperienza di Davini e Balestrieri il team di Piazza e Meschinelli ritrova però la testa e, con delle ottime difese corali, approfittando anche della stanchezza degli avversari, riesce ad allungare gradatamente, riuscendo alla fine a staccare di 8 lunghezze i padroni di casa del Lucca Academy (51-59). Lucca Academy Basket-GMV 51-59 Progressivo: 18-21, 36-37, 41-45 GMV: Farnesi 10, Davini 8, Bini 2, Spagnoli, Botto 6, Cristiano, Leoncini 1, Curci, Buttitta 4, Balestrieri 10, Mendoza 7, Badalassi 11. All.: Piazza Giuseppe Chiapparelli