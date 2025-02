Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa coglie un importante successo a Pontremoli

Pisa, 24 febbraio 2025 – Importante successo in trasferta per la IES Sport Pisa, nel derby di bassa classifica a Pontremoli, sul campo della Cisa Service, in occasione della sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone A. Sul terreno della terzultima, che si era imposta all’andata a Pisa, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, sono riusciti a vincere alla distanza, non senza soffrire, ma meritatamente, mettendo così 6 punti tra loro e la squadra di casa, con cui sono in vantaggio anche negli scontri diretti. A sette giornate dal termine della regular season, il solo Basket Versilia, ora quartultimo, sembra così essere l’unico avversario in grado di competere con i biancocelesti nella lotta per evitare la roulette russa dei play-out.

LA CRONACA – Il primo quarto è in sostanziale parità, con i padroni di casa che segnano il sorpasso a 1 secondo dalla sirena, grazie ad un rimbalzo in attacco con conclusione da sotto (22-20). Nel secondo periodo Villani e compagni riescono a raggiungere un vantaggio massimo di 12 lunghezze, ridotto a 7, prima del riposo, per una serie di banali errori (34-41). Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, Morillo Gomez, autore in totale di 35 punti, tiene in partita la Pontremolese, che rimonta fino ad arrivare a -1 da Raimo e compagni (51-52). L’ultimo, decisivo, quarto, è combattuto punto a punto, con la IES che raggiunge un massimo vantaggio di 5 lunghezze, mantenute con grande equilibrio e determinazione fino alla conclusione della partita, grazie ad una tripla di Raimo e ai tiri liberi di Villani, lucido nel punire dalla lunetta il fallo sistematico avversario.

I VALORI – In una serata in cui la squadra è tornata a superare quota 70, cinque sono i giocatori risultati in doppia cifra, Villani (10), Bonasera (13), Sciamanda (12), Veneziani (16) e Raimo (17), con Veneziani e Sciamanda molto bravi e decisivi anche in fase difensiva, sui lunghi avversari.

La Cisa Service Pontremolese-IES Sport Pisa 71-76

Progressivo: 22-20, 34-41, 51-52

IES Pisa: Villani 10, Giusfredi 3, Bonasera 13, Fruzza 3, Betti, Bonacci, De Vincentis 2, Sciamanda 12, Veneziani 16, Raimo 17. All.: Campani.