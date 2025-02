Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa esce sconfitta dal derby di Volterra

Pisa, 10 febbraio 2025 – Niente da fare per la IES Pisa, nel derby in casa della forte AutoEtruria Volterra, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Sul campo di una delle favorite per i play-off, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, in formazione rimaneggiata e con parecchi inconvenienti fisici durante il match, hanno sempre inseguito un’avversaria nettamente più forte. Molto distanti dalla zona play-off, per i blues pisani la stagione è ora fortemente orientata verso la salvezza, da conquistare preferibilmente senza passare dalle forche caudine dei play-out

LA CRONACA – Giunti a Volterra senza Raimo, con Fruzza che dopo 5 minuti ha lasciato il campo per problemi fisici, imitato nell’ultimo quarto da Villani, i biancocelesti hanno iniziato il match in salita, con i padroni di casa che segnano da due punti e dall’arco, mentre gli ospiti sprecano 3 contropiede e 3 tiri da sotto: nasce così un divario pesante di 14 lunghezze alla fine del primo periodo (27-13). Nel secondo quarto, grazie ad una buona difesa, Villani e compagni riescono a recuperare fino a meno 6, sul 32-26, ma tre triple dei locali consentono a Volterra di andare al riposo con il vantaggio invariato (42-29). Nel terzo parziale gli uomini di coach Campani provano a riaprire la partita, riescono ad arrivare a meno 8 con palla in mano, ma il pallone viene banalmente sprecato ed è invece il volterrano Anichini, con 2 bombe ed un tiro da due, ad aumentare nuovamente il divario in favore dei padroni di casa (61-49). Nel quarto decisivo il punteggio continua a rimanere a favore di AutoEtruria Volterra, con un distacco di una decina di punti che diventano 16 alla conclusione, dopo il tentativo di fallo sistematico pisano.

I VALORI – In una serata in cui hanno brillato le assenze o le uscite anzitempo dal campo, solo otto giocatori sono andati a segno, con il solo Villani, uscito per problemi muscolari a 7’ dal termine, in doppia cifra, con un eloquente bottino personale di 20 punti.

AutoEtruria Volterra-IES Sport Pisa 77-61

Progressivo: 27-13, 43-29, 61-49

IES Pisa: Villani 20, Tasca 4, Giusfredi 8, Timpano 3, Bonasera 9, Fruzza, Betti, Rugi 8, Gravina 7, Bonacci, Sciamanda 2, Veneziani. All.: Campani.