Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa perde in casa il derby con Liburnia Livorno

Pisa, 18 febbraio 2025 – Niente da fare per la IES Sport Pisa, nel posticipo in casa contro la Libertas Liburnia Livorno, peraltro superata di misura all’andata al PalaBastia, nella quinta di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno disputato una gara in salita, trovando solo nel finale le occasioni, peraltro sprecate, per rientrare in partita. Molto distanti dalla zona play-off, per i blues pisani la stagione è ora solamente orientata verso la salvezza, da conquistare preferibilmente senza passare dalle sabbie mobili dei play-out.

LA CRONACA – L’avvio non è dei migliori per i biancocelesti, con percentuali di tiro molto basse per i padroni di casa, buone invece per i livornesi. Sotto per 6-13 alla fine del primo quarto, i blues vanno al riposo sul 18-34, con il morale a terra e la partita che sembra non dire più niente per il risultato. Alla ripresa del gioco, Villani e compagni iniziano invece a recuperare, o quanto meno a non perdere ulteriore terreno (14-14 nel terzo parziale), prendono fiducia e, nell’ultimo quarto, risalgono decisamente la corrente. Grazie ad alcuni palloni molto abilmente recuperati da Timpano e Rugi, i biancocelesti si trovano, a circa 2 minuti dalla fine, con 3 sole lunghezze di distanza dalla Libertas Liburnia, e con la palla da giocare. In un finale al cardiopalma, due conclusioni dall’arco ed una da due punti sbagliate, condannano definitivamente alla resa gli uomini di Campani, a cui non riesce il miracolo dell’andata.

I VALORI – Dieci giocatori su dodici a segno non sono bastati alla IES per raggiungere un punteggio complessivo decoroso, in grado di garantire il successo: troppi gli errori nelle conclusioni per Raimo e compagni, tra cui nessuno è riuscito terminare in doppia cifra. Solo Villani ed il giovanissimo Argamante, che all’andata aveva risolto il derby in favore dei pisani, si sono infatti avvicinati a quota dieci punti.

IES Sport Pisa-Libertas Liburnia Livorno 54-63

Progressivo: 6-13, 18-34, 32-48

IES Pisa: Villani 8, Giusfredi 4, Timpano 6, Fruzza, Rugi 7, Gravina, Bonacci 7, De Vincentis 2, Sciamanda 4, Veneziani 2, Raimo 6, Argamante 8. All.: Campani.