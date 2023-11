Basket, in Divisione Regionale 2 la IES Sport non riesce nel finale a raggiungere Pistoia

Pisa, 26 novembre 2023 – Una IES Sport Pisa, discontinua nella fase centrale del match e sfortunata nel finale, ha ceduto di misura sul campo dell’Endas Pistoia, nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno infatti compromesso la gara nel secondo periodo e subito nel finale due infortuni determinanti a giocatori importanti. LA CRONACA – Il primo quarto è in equilibrio, con i padroni di casa che chiudono avanti con il minimo vantaggio (21-20); nel secondo parecchie disattenzioni in difesa e qualche decisione arbitrale discutibile sono alla base del break di 22-8 subito dai blues, che vanno al riposo con uno svantaggio a due cifre (43-28). Alla ripresa del gioco la ritrovata intensità difensiva spinge la IES al recupero, con il terzo periodo che si chiude sul 58-50; l’azione di ricongiungimento prosegue anche nel quarto, con i biancocelesti che arrivano ad un solo canestro dai padroni di casa. Negli ultimi minuti, due palloni sprecati e gli infortuni di Veneziani, alla caviglia, e di Villani, al ginocchio, non hanno però consentito ai ragazzi di Campani di raggiungere Pistoia e mettere la freccia. Endas Pistoia-IES Sport Pisa 73-67 Progressivo: 21-20, 43-28, 58-50 IES Sport Pisa: Villani 21, Tasca 8, Giusfredi 4, Cantini, Bonasera 19, Bonacci 2, Fedeli 2, Betti, Casagrande, Sciamanda 9, Bandino, Veneziani. All.: Campani. Giuseppe Chiapparelli