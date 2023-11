Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa si aggiudica il derby con il GMV

Pisa, 20 novembre 2023 – L’ultimo derby pisano del girone di andata, nella sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, va alla IES Sport Pisa, che fa così il pieno nelle stracittadine: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato hanno infatti superato il GMV di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, dopo aver vinto anche con il Cosmocare Cus al primo turno. I blues hanno deciso il match grazie alla maggiore intensità difensiva nella ripresa. LA CRONACA – L’avvio del match è in assoluta parità, con buone giocate da una parte e dall'altra, nonostante il punteggio quasi tennistico alla fine del primo quarto (13-13). Stesso copione anche nel secondo, con i padroni di casa che riescono ad andare al riposo con una tripla di vantaggio (28-25). In avvio di ripresa la svolta, con i ragazzi di Campani che stringono le maglie in difesa e portano il vantaggio in doppia cifra, 12 punti al massimo, ridotto a 11 alla fine del terzo periodo (47-36). In questa fase della gara è Villani, con 10 punti sui 19 dei blues, a trascinare la propria squadra in fuga. Nell’ultimo periodo, il quintetto di Ghezzano torna in campo molto determinato, prova a rientrare, incrementando le soluzioni dalla lunga distanza, con un Buttitta scatenato, autore di 4 triple consecutive, ma i biancocelesti di casa riescono a tenere, complice anche un infortunio a Davini, che è costretto a lasciare il campo. Qualche sbavatura difensiva del GMV attesta così il risultato finale sul 64-57. I VALORI - Tra i padroni di casa ottima prova offensiva di Villani e Casagrande, quest'ultimo di rientro da tre settimane di stop per questioni fisiche, buona in generale la prova difensiva della IES, in particolare di Betti. Tra gli ospiti da segnalare il solito Davini, finchè è stato in campo, Farnesi, fondamentale nel secondo quarto e Buttitta, protagonista della rincorsa conclusiva. IES Sport Pisa-GMV 64-57 Progressivo: 13-13, 28-25, 47-36 IES Sport Pisa: Villani 29, Tasca 2, Gravina 2, Bonasera 6, Fedeli, Betti, Bonacci 3, Casagrande 18, Sciamanda 2, Bandino, Vianelli, Veneziani 2. All.: Campani. GMV: Farnesi 9, Davini 12, Bini 7, Spagnoli 3, Ferretti 1, Botto 2, Cristiano, Leoncini 5, Curci, Buttitta 14, Mendoza, Badalassi 4. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli