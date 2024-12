Basket, in Divisione Regionale 2 l’inesperienza è fatale al CUS Pisa in casa con Rosignano

Pisa, 9 dicembre 2024 – Sesta sconfitta consecutiva per il CUS Pisa, targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach La Pietra, sfortunati ed inesperti, hanno avuto anche chance di vittoria, in casa contro la Dinamo Rosignano, perdendo l’incontro nella volata conclusiva.

LA CRONACA – Scesi in campo con Berni, Caldarelli, Ndjock, Padeletti e Coppola, gli universitari hanno chiuso in vantaggio il primo quarto (15-10), con Berni, Caldarelli, Ndjock e Padeletti a segno. Nel secondo, due triple di Berni non riescono a tamponare la maggior potenza offensiva di Rosignano, che rientra in gara e va al riposo avanti di un canestro (28-30). Alla ripresa del gioco altre due triple di Donati e Berni e, in lunetta, Caldarelli consentono ai padroni di casa di alternarsi in testa con la Dinamo e di concludere il terzo parziale sul 46-44 in proprio favore. La gara rimane in bilico anche nell’ultimo periodo, ma alla fine la maggiore esperienza del Rosignano ha il sopravvento.

CUS Pisa Cosmocare-Dinamo Rosignano 59-67 Parziali: 15-10, 13-20, 18-14, 13-23 CUS Pisa CosmoCare: Giari, Gallucci 2, Donati 7, Berni 16, Caldarelli 13, Ndjock 7, Padeletti 8, Larocca, Benfratello 2, Di Lernia, Coppola, Galello 4. All.: La Pietra.