Basket, in Divisione Regionale 2, niente da fare per il CUS Pisa sul campo di Valdera

Pisa, 11 febbraio 2024 – Sconfitta secondo pronostico per il CUS Pisa Cosmocare, nella scontro testa-coda sul campo della capolista Valdera, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi del neo allenatore Zeno Bizzarri, da tempo ultimi in graduatoria, hanno cercato di limitare l’attacco avversario nei primi due quarti, ma la capolista ha fatto suo il match in avvio di ripresa.

LA CRONACA – Scesi in campo con Fusco, Daidone, Caldarelli, Padeletti e Coppi, gli universitari hanno cercato di limitare il forte attacco di Valdera e, per tutta la prima metà gara ci sono riusciti, anche se, segnando solo 8 punti per quarto, con 6 punti di Padeletti e 4 di Daidone, sono andati al riposo con un passivo, in teoria ancora recuperabile, di 13 lunghezze (29-16). Il match si è però chiuso in avvio di ripresa, con 8 punti consecutivi di Tozzini che hanno dato là ad un parziale di 31-9 decisivo a 10’ dalla conclusione. L’ultimo quarto è stato infatti solo un allenamento, con Di Lernia che ha segnato 7 punti, terminando così in doppia cifra, con 12 punti e le uniche 2 triple pisane.

Valdera-CUS Pisa Cosmocare 74-39

Parziali: 16-8, 13-8, 31-9, 14-14

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 2, Daidone 4, Galleri, Gallucci, Fortunato, Berni, Caldarelli 8, Mercanti, Padeletti 8, Papa 4, Di Lernia 12, Coppi 1. All.: Bizzarri.