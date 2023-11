Basket, in Divisione Regionale 2 niente da fare per la IES Pisa a Castelnuovo Garfagnana

Pisa, 13 novembre 2023 – Terza sconfitta consecutiva, per la IES Sport Pisa, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I blues dello squalificato Paolo Campani, nell’occasione sostituito in panchina da Federico Marazzato, hanno infatti perso a Castelnuovo Garfagnana, contro il locale CEFA Basket, abile a mettere a segno un parziale iniziale risultato poi decisivo. LA CRONACA - Come purtroppo è accaduto nelle precedenti due partite, la IES Sport è partita con la testa ancora negli spogliatoi, ed il match si è messo subito in salita per i biancocelesti, che hanno subito un break di 11-0 dai lucchesi. Villani e compagni hanno in parte recuperato alla fine del primo quarto (15-9), si sono mantenuti in gara al riposo (33-26) e nella ripresa sono più volte arrivati a -4, -5 dai padroni di casa, senza però che le scarsissime percentuali al tiro consentissero l’aggancio. CEFA Castelnuovo Garfagnana-IES Sport Pisa 63-46 Progressivo: 15-9, 33-26, 46-38 IES Sport Pisa: Villani 10, Tasca 2, Cantini 3, Bonasera 4, D 'Amico 5, Ghiraldi 4, Betti 6, Bonacci, Sciamanda 4, Vianelli 7, Veneziani, Gennai. All.: Marazzato. GC