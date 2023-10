Basket, in Divisione Regionale 2 prima sconfitta per la Ies Sport Pisa

Pisa, 31 ottobre 2023 – Prima sconfitta per la IES Sport Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2. I blues di Paolo Campani, alla terza giornata, hanno infatti trovato una serata no in attacco, sul campo del Brusa Us Livorno, che ha invece colto i primi due punti in classifica. LA CRONACA – E’ stata una partita caratterizzata da moltissimi, troppi, errori pisani in attacco, come evidenzia il punteggio (16-5 a fine primo quarto), dovuti anche ad una difesa molto aggressiva, spesso fallosa, concessa dagli arbitri, a cui male si sono adattati i biancocelesti fino al riposo (30-15). Nella ripresa i ragazzi di Campani reagiscono in maniera più decisa, soprattutto in difesa, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari ed arrivando fino a meno 4, con una buona prova in attacco di Bonacci e Veneziani, ma purtroppo la reazione è arrivata troppo tardi. Brusa US Livorno-IES Sport Pisa 50-42 Progressivo: 16-5, 30-15, 36-24 IES Sport Pisa: Villani 2, Tasca, Gravina 5, Cantini, Bonasera 4, D'Amico 6, Betti, Bonacci 7, Sciamanda 7, Bandino, Veneziani 10, Gennai 1. All.: Campani. GC