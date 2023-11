Basket, in Divisione Regionale 2, torna al successo il CUS Pisa in casa con Endas Pistoia

Pisa, 20 novembre 2023 – Torna al successo il Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2, in casa contro la quotata Pallacanestro Endas Insurtech Pistoia: gli uomini di Leoncini hanno dominato fin dall’inizio il match, mantenendo sempre la testa con un vantaggio in doppia cifra che ha superato i venti punti. LA CRONACA – L’avvio è decisivo per i gialloblù, scesi in campo con l'intensità giusta per tornare al successo dopo circa un mese di sconfitte: gli avversari sono in difficoltà e Raimo e compagni piazzano un perentorio 19-2 che mette i sigilli alla partita. Endas Pistoia recupera e abbatte il divario (23-11) alla fine del primo quarto e riesce a rimanere in gara nel secondo, concluso con le due squadre al riposo sul 38-24. In avvio di ripresa stesso copione dell’avvio, con la fisicità del Cosmocare CUS Pisa dominante ed il divario che raggiunge e supera le venti lunghezze. Solo nell'ultimo quarto Pistoia riesce ad imporre il proprio ritmo e a recuperare diversi punti, di fronte ad una squadra universitaria stanca ed appagata, senza però riuscire a cambiare l'esito finale del match. I VALORI – Tutti positivi i gialloblù, con Raimo, Lasala, Paradisi e l’esordiente Jarma in doppia cifra. Cosmocare CUS Pisa-Endas Insurtech Pistoia 74-64 Progressivo: 23-11, 38-24, 63-40 Cosmocare CUS Pisa: Fruzza 7, Raimo 21, Lasala 17, Paradisi 10, Papa 5, Jarma 12, Ndjock 1, Timpano 3, Benfratello, Fusco, Spagnoli. All.: Leoncini. Endas Pistoia: Frosini 5, Lombardi 12, Ferri 7, Banfi 13, Verniani 8, Galardi, Santini, Giacomelli, Gori 3, Tesi, Nencini 11, Niccolai 5. GC