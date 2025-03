Basket, in Divisione Regionale 2, torna in campo il GMV in casa con Piombino

Pisa, 7 marzo 2025 – L’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Divisione Regionale 2 vede la ex capolista GMV, a due punti dalla prima, Valdera, ma con una partita in meno, tornare in campo, sabato alle 20,30 al PalaSartori di Ghezzano, contro Piombino. Tra le altre formazioni pisane, gioca invece in trasferta la rilanciata IES Sport Pisa, sul campo della leader Valdera, mentre il fanalino di coda CUS Pisa Cosmocare riceve, domenica alle 20,30 al PalaCus, la Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno.

GMV – A due punti dalla vetta, insieme con la sorprendente BCL Lucca (in serie positiva da otto turni), ma con l’importante trasferta sul campo della Dinamo Rosignano da recuperare, mercoledì 12 marzo, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, torna a giocare contro il modesto Basket Piombino, penultimo, già battuto all’andata. Il pronostico è favorevole a Badalassi e compagni che, con sette partite da giocare, tra cui quelle con Rosignano, Volterra e Liburnia sembrano le più insidiose, sono in piena corsa per raggiungere l’obiettivo dei play-off.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, coadiuvato da Maurizio Neri e Federico Marazzato, è reduce da due successi importantissimi, a Pontremoli, sul campo di una concorrente per la salvezza, che a Pisa aveva vinto all’andata, ed in casa su Brusa US Livorno, ora ottava con due vittorie in più, consolidando la nona posizione, distante 4 punti dalle sabbie mobili dei play-out. La gara di Capannoli, sul campo della capolista Valdera, impostasi nettamente a Pisa, non aiuterà a migliorare ancora la classifica, ma i blues, che, nella scorsa partita, hanno ritrovato i punti di Fruzza e Raimo e la regia di Giusfredi, non partono già sconfitti.

COSMOCARE CUS PISA – A sei giornate dalla conclusione della regular season, la squadra universitaria sta ancora registrando variazioni nel roster, in positivo e in negativo, sotto la guida del giovane coach Zeno Bizzarri, che sta provando a costruire un gioco ed un gruppo in grado di sostenere gli inevitabili play-out. Reduce dalla preventivata sconfitta sul campo del lanciatissimo BCL Lucca, forse il team più in forma del momento, il quintetto universitario ospita la forte Polisportiva Chimenti Livorno, con cui il pronostico è avverso, ma non del tutto chiuso.