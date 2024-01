Basket in Divisione Regionale 2 un incompleto GMV viene superato in casa da Prato

Pisa, 14 gennaio 2024 – Inizio sfortunato del nuovo anno per il GMV che, largamente incompleto, perde nel finale in casa contro una non irresistibile Scuola Basket Prato, nella dodicesima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I biancoverdi sono così scavalcati da Prato nella corsa verso i quartieri alti della classifica: lunedì a Pistoia, nel posticipo dell’undicesimo turno, con la locale Endas, a pari punti in graduatoria, è previsto un ulteriore spareggio, che i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli non possono fallire. LA CRONACA – Con il roster falcidiato dalle assenze, che hanno costretto coach Piazza a convocare tre under 19, la partita è iniziata con il quintetto di Ghezzano capace di prendere in mano le redini del gioco. Davini e compagni conducono infatti bene e, nonostante qualche sbavatura in difesa, riescono a terminare il primo quarto con un buon vantaggio (22-14). Nel secondo i biancoverdi sbagliano qualche tiro da sotto e concedono troppa libertà agli attaccanti avversari, che ne approfittano per rientrare in partita al riposo (37-34). Alla ripresa del gioco Prato torna in campo determinato, parte forte e si porta in vantaggio, ma Badalassi e soci non mollano, rispondono con buone soluzioni corali riuscendo a rimettere il capo avanti alla fine del terzo periodo (51-48). Nell'ultimo quarto gli ospiti aumentano l’intensità, recuperano lo svantaggio e si portano avanti di due lunghezze. Negli ultimi 6 minuti i biancoverdi riescono a contenere l’attacco avversario, senza però trovare con regolarità la via del canestro: con un organico ridotto all’osso, stanco per il ritmo della gara (sia Badalassi che Mendoza hanno giocato 40 minuti pieni ad alta intensità), la partita rimane punto a punto fino ai secondi conclusivi, in cui i padroni di casa mollano, dando via libera all’allungo decisivo degli ospiti, che terminano avanti di 5 lunghezze (58-63). I VALORI – In una serata caratterizzata dalle assenze, da segnalare l’impegno di tutti, ed i 18 punti di Davini e Badalassi, unici a finire in doppia cifra. GMV-Scuola Basket Prato 58-63 Progressivo: 22-14, 37-34, 51-48 GMV: Davini 18, Bini 7, Spagnoli 3, Ferretti 2, Botto 2, Buttitta, Pandolfi, Porpora, Mendoza 8, Badalassi 18, Gorini, Farnesi. All.: Piazza. Giuseppe Chiapparelli