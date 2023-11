Basket, in Divisone Regionale 2 fa spicco il derby GMV-CUS Pisa Cosmocare

Pisa, 10 novembre 2023 – Quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, all’insegna del derby del raggruppamento C, tra GMV e CUS Pisa Cosmocare, due compagini alla disperata ricerca di punti. Completa il quadro la IES Sport Pisa, di scena a Castelnuovo Garfagnana, sul campo del CEFA Basket, che ha vinto sabato scorso la sua prima gara della stagione al PalaCus. IL DERBY – E’ una sfida molto delicata, ancorchè solo al quinto turno, quella tra il GMV di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, ed il Cosmocare CUS di Pietro Leoncini, in programma sabato alle 21 al PalaSartori di Ghezzano. Di fronte si troveranno infatti due quintetti che non hanno finora raccolto molto, solo una vittoria a testa, su tre incontri, i padroni di casa, su quattro, gli ospiti. I biancoverdi di Ghezzano hanno infatti conquistato gli unici due punti alla prima giornata, con Piombino, per poi perdere con Polisportiva Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano (la gara con Lucca Academy Basket è stata rinviata al 16 novembre), gli universitari, hanno vinto solo con Brusa Us Livorno, al secondo turno, e perso nell’altro derby con la IES e con Chiesina e Castelnuovo Garfagnana. In quest’ultima gara, contro un avversaria a zero punti, Paradisi e compagni non sono mai riusciti ad andare in fuga, subendo nel finale l’arrivo in volata dei lucchesi. Il match del PalaSartori si preannuncia dunque molto combattuto e di difficile pronostico, un appuntamento da non perdere per gli appassionati pisani. IES SPORT PISA – Dopo un avvio entusiasmante, con due successi, nel derby con il CUS e sul campo del quotato Wolf Pistoia, i ragazzi di Paolo Campani hanno perso sul parquet della Brusa US Livorno, in una gara in cui hanno subito la pressione fisica dei padroni di casa, al limite del regolamento, ed in casa contro la capolista Chiesina, che ha prevalso in virtù del crollo pisano in avvio di ripresa. La gara di sabato a Castelnuovo Garfagnana, sul campo del CEFA Basket, è un’occasione da tentare per tornare ai due punti: dall’altra parte c’è però una neopromossa, reduce dal primo successo in casa del Cosmocare Cus Pisa, costituita da un gruppo esperto e coeso, galvanizzato dai primi due punti. Il pronostico è dunque tutt’altro che scontato per gli uomini di Campani. Giuseppe Chiapparelli