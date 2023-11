Basket, in Divisone Regionale 2, occhi puntati sul derby pisano IES-GMV

Pisa, 17 novembre 2023 – Sesta giornata del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, all’insegna dell’ultimo derby pisano di andata, nel raggruppamento C, tra IES Sport e GMV, due compagini a centro classifica, rispettivamente con due e tre vittorie. Completa il quadro il Cosmocare Cus Pisa, che riceve domenica Endas Pistoia, formazione che ha 4 punti in più degli universitari. IL DERBY – A distanza di una settimana da GMV-Cosmocare Cus Pisa, ancora una stracittadina, in programma sabato alle 20 al palasport di via Andrea Pisano, tra la IES Sport di Paolo Campani e Federico Marazzato, ed il GMV di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli. Di fronte si troveranno due quintetti ancora in cerca di una collocazione nell’economia della stagione, in bilico tra i bassifondi e la zona più nobile della classifica. Dopo un avvio entusiasmante, con due successi, nel derby con il CUS e sul campo del quotato Wolf Pistoia, i padroni di casa di Paolo Campani hanno perso sul parquet della Brusa US Livorno, in una gara in cui hanno subito la pressione fisica dei padroni di casa, al limite del regolamento, in casa contro la capolista Chiesina, che ha prevalso in virtù del crollo pisano in avvio di ripresa e nello scorso turno a Castelnuovo Garfagnana, sul campo del CEFA Basket, abile ad approfittare di una falsa partenza biancoceleste. I biancoverdi di Ghezzano hanno conquistato i due punti alla prima giornata, con Piombino, per poi perdere con Polisportiva Chimenti Livorno e Dinamo Rosignano, tornare al successo nel derby con il CUS Pisa e alimentare la serie postiva con la vittoria nel recupero di giovedì scorso sul campo del Lucca Academy Basket. CUS PISA COSMOCARE – Gli universitari hanno vinto solo con Brusa Us Livorno, al secondo turno, e perso negli scontri cittadini con IES e GMV (la scorsa giornata) e con Chiesina e Castelnuovo Garfagnana. Nel match di Ghezzano i ragazzi di Pietro Leoncini hanno perso al termine di una gara tiratissima, castigati nel finale da un Badalassi quest’anno mai visto: contro Endas Pistoia, domenica alle 20,30 al PalaCus, la preoccupante classifica esige due punti, ma l’avversaria, che ha vinto tre gare su quattro giocate, venderà cara la pelle. Giuseppe Chiapparelli