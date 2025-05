Basket in DR2 il CUS Pisa retrocede dopo gara due in casa con Piombino

Pisa, 26 maggio – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, in gara due della sfida decisiva dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2. Opposti al Basket Piombino, che si era imposto in casa dopo ben due tempi supplementari, gli uomini di Zeno Bizzarri hanno infatti perso la possibilità di andare nuovamente sul campo avverso per lo spareggio finale, retrocedendo così in Divisione Regionale 3. Fatale per gli universitari il secondo periodo, perso malamente per 9-24, che ha condannato il CUS Pisa, in una stagione da dimenticare, che ha visto la prima squadra pure retrocessa, in Divisione Regionale 1. Adesso le uniche soddisfazioni rimaste per il basket gialloblù possono arrivare solo dalla fase nazionale dei Campionati Universitari, in programma in settimana ad Ancona.

LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari scendere sul parquet con Fusco, Di Lernia, Gallucci, Caldarelli e Galello, opposti agli ospiti Federighi, De Santis, Todeschini, Bartolini e Turini. Il match vede le due compagini ribattersi colpo su colpo in avvio, con i padroni di casa in vantaggio di un canestro dopo il primo quarto (14-12), grazie a 6 punti del rientrante Daidone. Nel secondo parziale il crollo pisano, propiziato da 2 triple consecutive di Ulivieri, per un parziale di 9-24 che non lascia scampo ai gialloblù. Sotto per 23-36 al riposo, i ragazzi di Bizzarri tornano a far canestro nella ripresa, senza però mai riuscire a colmare il gap in favore di Piombino, che mantiene il vantaggio inalterato fino al termine, staccando il pass per la salvezza.

CNU – Le speranze di riscatto della stagione sono legate in casa universitaria alla partecipazione alla fase finale di Ancona, con la sponsorizzazione di Gas and Heat. La squadra, affidata a Zeno Bizzarri, è composta da atleti iscritti all’ateneo pisano, militanti in campionati regionali e interregionali, di vario livello, provenienti dalle società Folgore Fucecchio, Don Bosco Livorno, US Livorno, Castelfranco Frogs, Montespertoli, CUS Pisa, Vela Basket Viareggio, Basket Cecina. I dodici atleti, Alessandro Apolloni, Jacopo Baroni, Luca Cecconi, Andrea Colombini, Christian Conti, Francesco Deri, Leonardo Giachetti, Francesco Lopes, Francesco Mazzacca, Leonardo Nannipieri, Niccolò Pozzolini e Jacopo Toni, saranno in campo da martedì a giovedi per la fase a gironi, ed eventualmente venerdì per le semifinali e sabato per le finali.

Piombino Basket-CUS Pisa Cosmocare 54-67

Parziali: 14-12, 9-24, 14-14, 17-17

CUS Pisa Cosmocare: Fusco, Daidone 7, Di Lernia 7, Gallucci 3, Fortunato, Donati 11, Berni 10, Caldarelli 12, Padeletti 4, Vidal, Benfratello, Galello . All.: Bizzarri.

Piombino Basket: Todeschini, Federighi 14, De Santis 3, Ferrini 2, Zanchi 4, Todeschini 6, Bartolini 15, Righi, Turini 7, Ulivieri 6, Salvadori 6, Bertolini 4. All.: Todeschini.