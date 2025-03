Basket, in DR2 il GMV supera in casa Piombino e si mantiene in corsa per i play-off

Pisa, 9 marzo 2025 – Un GMV molto approssimativo e poco motivato, non ha brillato nella gara interna contro il modesto Piombino, vincendo grazie ad un parziale nell’ultimo quarto, dopo un match in cui non è mai riuscito a staccare gli ospiti. Forse danneggiati dalla pausa dello scorso fine settimana, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli si mantengono così a ridosso della testa, nel girone A del campionato di divisione regionale 2, in attesa del recupero di mercoledì prossimo, sul campo della Dinamo Rosignano, che segue in classifica i biancoverdi, nella volata per la conquista dei play-off.

LA CRONACA – Contro una squadra ospite in evidente emergenza, giunta a Ghezzano con soli sette giocatori, gli atleti di casa hanno sottovalutato gli avversari, penultimi del girone, con una partenza fiacca e superficiale. Sotto per 3-9 dopo i primi 4 minuti di gioco, i biancoverdi hanno un sussulto e, trascinati dal miglior Franceschi, autore di 11 punti nel primo quarto, nonostante brutte azioni offensive, tornano in gara, sorpassando di un canestro gli ospiti, al termine del periodo (17-15). Nel secondo l’atteggiamento dei padroni di casa non cambia, con pessimi movimenti di palla in attacco e soluzioni personali al tiro, con parecchi tentativi da tre punti, che fortunatamente entrano, e con errori grossolani in difesa, che consentono a Piombino di mantenere viva la partita al riposo (37-30). Al rientro dall'intervallo gli avversari sono molto più convinti e determinati del GMV, che continua a provare dall’arco, stavolta però senza fortuna, consentendo ai maremmani di rientrare pienamente in gioco, con il terzo periodo che si conclude sul 47-46. Nell'ultimo quarto, finalmente i ragazzi di Cinzia Piazza iniziano a difendere e a manovrare in attacco, e, complice la stanchezza degli avversari, a corto di rotazioni, mettono a segno, nei primi 7 minuti, un parziale di 12-1, che di fatto chiude il match. Nei 3 minuti conclusivi c’è infatti spazio solo per i titoli di coda, con il match che si chiude sul 62-55 per i padroni di casa.

GMV-Piombino Basket 62-55

Progressivo: 17-15, 37-30, 47-46

GMV: Badalassi 10, Spagnoli 3, Botto, Franceschi 16, Buttitta 8, Mendoza 1, Davini 8, Pandolfi, Woszczyk, Ferretti 2, Gorini 14, Leoncini. All.: Piazza.