Basket In gara-1 dei playoff della Divisione regionale 1. Legends a Rosignano. Fiorani: "Andiamo là per vincere la gara»

Legends in campo questo pomeriggio (ore 18) a Rosignano, per la gara 1 del primo turno dei playoff del girone A della divisione regionale 1. Dopo una settimana di incertezza, caratterizzata dal doppio ricorso dell’Audax per la distanza dei canestri dalla linea di fondo nella tensostruttura di Rosignano, venerdì la federazione ha comunicato il nome dell’avversaria (nel caso di accoglimento del ricorso sarebbe stata il Donoratico) e sabato ha pubblicato la griglia playoff. Quindi gara 1 oggi, gara 2 il 18 aprile alla Dogali, eventuale bella nuovamente in Riva degli Etruschi il 21 aprile. Le altre partite play off sono Lucca-Castelfranco, Valdicornia-Grosseto e Donoratico-Calcinaia.

"Andiamo per giocare e per vincere – dice coach Antonio Fiorani, covando il colpaccio, anche se Rosignano è un campo tradizionalmente ostico – è una partita aperta, a parte i due infortunati Fontanelli e Falconi, noi ci siamo tutti e faremo la nostra partita. Del resto, nella precedente gara disputata a Rosignano, si è giocato sul punto a punto". I precedenti della stagione hanno visto i Legends vincere in casa 75-66 (quando i livornesi erano in vetta alla classifica) e perdere a Rosignano 66-59. Nel caso di una vittoria ciascuno nelle gare 1 e 2, non viene presa in considerazione la differenza canestri, ma si va a gara 3.

ma.mu.