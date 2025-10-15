Basket in lutto per Pulidori. Lo storico ds ci ha lasciati

La notizia arriva tremenda, nella prima mattinata, ed è una mazzata per il mondo sportivo cittadino, e non solo. Andrea Pulidori, storico dirigente della pallacanestro ferrarese da almeno una trentina d’anni, non c’è più. Un malore se lo è portato via, a nemmeno 60 anni, mentre era in casa, prima di recarsi come ogni mattina al lavoro, nell’agenzia di assicurazione dove opera da tantissimi anni. A nulla sono valsi i soccorsi chiamati dalla sorella Roberta a tenerlo in vita. Andrea, o ’Pollo’ come era da sempre soprannominato affettuosamente, non ce l’ha fatta. Da qualche tempo non si sentiva bene, era preoccupato, ma da qui ad immaginare cosa sarebbe successo solo due giorni dopo la partita dell’Adamant contro Caserta, ce ne passa.

Ferrarese, 59 anni, nella palla a spicchi era diventato un’istituzione in città dai tempi del basket femminile di Domiziano Mezzadri, quando iniziò la sua gavetta da dirigente al fianco di Beppe Bonfiglioli, un altro storico dirigente del basket femminile cittadino. Lì iniziò la sua parabola, nella palla a spicchi rosa dove giocava la sorella Roberta. Poi una carriera nella femminile che lo ha portato per anni in serie A1, a Rovereto e soprattutto a Venezia, giocando anche in Eurolega.

Nel 2011 l’approdo nella maschile, con la Mobyt di Fabio Bulgarelli, chiamato dall’amico Giacomo Incarbona e da coach Furlani. E da quel mondo, quello della maschile, non si sarebbe più staccato, raccogliendo soddisfazioni, arrivando alla serie A2, poi chiudendo un primo ciclo a Ferrara, per arrivare a Cento. Lì, con il patron Fava e coach Benedetto, arriva la prima storica promozione in A2 della Benedetto Cento, ma l’anno dopo qualcosa non va e il rapporto si interrompe.

Quindi torna a casa sua, con Beppe Cattani prima e Riccardo Maiarelli poi, fino ai giorni nostri, festeggiando la promozione nel giugno scorso. Schietto, burbero in apparenza, ma buono e sincero come pochi, grande appassionato di calcio e di interminabili partite a carte, lascia tanti amici sgomenti. Lo ricorderemo tutti con affetto.

Mauro Paterlini