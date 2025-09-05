Basket. In parità il test tra Halley Matelica e B-Chem Civitanova

Halley Matelica e B-Chem Civitanova, formazioni del campionato di serie B interregionale, si dividono la posta in amichevole. Come consuetudine in preseason, tabellone azzerato alla fine di ogni quarto: il primo se lo sono presi i ragazzi di coach Trullo; il secondo se lo sono invece portati a casa i rivieraschi, quindi parità nei due finali. Poi nei due periodi finali gli errori si sono moltiplicati con il crescere della stanchezza; i coach hanno attinto a piene mani dalle rispettive panchine e l’equilibrio non si è spezzato. Entrambi i quarti sono terminati in pareggio. I parziali: 18-12, 17-29, 15-15, 17-17. Il primo starting five matelicese ha visto schierati Marrucci, Dell’Anna e Mazzotti tra gli esterni e il duo Fea-Mozzi sotto canestro. Squadre imballate nei primi minuti. Nel secondo quarto Civitanova ha accelerato il ritmo e la coppia Fofana-Mwambila ha fatto male sotto canestro. La Halley sarà di nuovo in campo domani alle 18 contro l’ambiziosa General Contractor Jesi.

Halley Matelica: Marrucci 11, Pacini ne, Panzini 9, Mazzotti 9, Franch, Fea 10, Weht ne, Ferretti, Dell’Anna 6, Mariani ne, Mozzi 17, Mattarelli 5. All. Trullo.

B-Chem Civitanova: Santi 7, Vescia, Mwambila 15, Liberati 7, De Florio 9, Diodati 6, Fofana 18, Dembele, Iannotti 8, Sorrentino 2, Luciani 1. All. Domizioli.

m. g.