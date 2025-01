Basket, in serie B femminile. Mu Nunber8, vittoria sofferta contro il Valdarno. Guerrieri top scorer con 12 punti, bene Candelori

Secondo successo consecutivo per la Mu Number8 che chiude il girone di andata della Serie B interregionale sconfiggendo 49-46 (parziali 10-11, 23-22, 37-34) il Valdarno al termine di una gara tirata. Partita dal basso punteggio che è filata sui binari dell’equilibrio per tutti i 40 minuti e ha visto le ragazze bianconere sbagliare molto in attacco, riuscendo però a prevalere grazie ad un’ottima difesa.

Il primo quarto si chiude con le ospiti a +1, con le apuane che non riescono a produrre attacchi efficaci e a finalizzare la mole di gioco prodotta. Nel secondo tempino le locali si sciolgono leggermente e prendono qualche punto di vantaggio che viene vanificato da un gioco da tre punti delle valdarnesi sulla sirena che porta le due squadre al riposo sul 23-22 (parziale 13-11).

L’incertezza e l’equilibrio durano anche al rientro in campo dopo l’intervallo lungo e il terzo tempino (parziale 14-12) vede la Mu Number chiudere sul +3. Nell’ultimo e decisivo quarto, con una difesa che tiene e un attacco che trova un minimo di fluidità, le ragazze di coach Sturlese conquistano un leggero vantaggio (grazie anche alla decisiva tripla di Maiocchi nel finale), controllano la reazione delle valdarnesi e chiudono a +3, mentre in classifica salgono al sesto posto con 14 punti.

Lo score: Mabaye, Maiocchi 6, Serpellini 1, Ratti 4, Amadei 2, Guerrieri 12, Candelori 10, Varone 5, Diakhoumpa 6, Murgese 3 (Giazzon n.e.).

ma.mu.