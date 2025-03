Basket In Serie B la Number8 piega l’Academy. Quattro atlete in doppia cifra, Guerrieri top scorer

Terzo successo consecutivo, 12° di stagione, per la Mu Number8 che nella trasferta di Firenze si impone sull’Academy 52-69 (parziali 15-22, 23-34, 37-54) nella ottava di ritorno della B di basket femminile. Prestazione convincente per le ragazze di coach Fabrizio Sturlese che chiudono a +17 e consolidano la posizione in classifica avvicinandosi alle fiorentine e alle livornesi della Pielle sconfitte a Perugia.

Le bianconere partono forte e chiudono 15-22 il primo quarto per poi allungare nel secondo (parziale 8-12) e a metà gara è +11. Dopo l’intervallo lungo c’è ancora uno strappo delle massesi e con un parziale di 14-20 dopo mezz’ora di gioco è + 17. L’ultima frazione è giocata sul filo dell’equilibrio (parziale 15-15). Le locali non riescono nell’impresa di recuperare, le ospiti gestiscono il vantaggio e chiudono senza affanni. Quattro le giocatrici in doppia cifra, guidate da capitan Guerrieri con 20 punti. Sabato nuovo impegno ad Orvieto, con l’obiettivo di allungare la serie positiva.

Lo score: Guerrieri 20, Maiocchi 16, Ratti 10, Diakhoumpa 10, Amadei 8, Candelori 3, Varone 2, Mbaye, Giazzon (Murgese n.e.).

ma.mu.