Basket, in serie C attesa reazione del CUS Pisa Cosmocare sul campo proibitivo di Prato

Pisa, 6 dicembre – Non è un buon momento per il Cosmocare CUS Pisa, che non ha fatto in tempo ad assaporare il primo successo esterno, per poi perdere in casa il derby salvezza con la Juve Pontedera. I ragazzi del rientrato Scocchera devono dare un segnale di vita, domenica a Prato, in un match sulla carta proibitivo, sul campo dell’esperta Pallacanestro Dragons, che schiera giocatori con un trascorso in serie B e giovani promettenti.

PALLACANESTRO DRAGONS PRATO – La squadra di coach Pinelli, seconda in classifica a quattro punti dalla capolista Fides Montevarchi, imbattuta in casa, è una compagine molto ben attrezzata, con atleti di esperienza come Bruni, play di 43 anni, Iardella, guardia di 36 anni, Savadori, pivot di 31 anni, e Berni, guardia di 31 anni, tutti fino a pochi anni fa in serie B, l’ala forte Magni, il play Smecca e la guardia Staino (ex C gold), a cui si aggiungono i più giovani Manfredini, Marini e Pacini.

COSMOCARE CUS PISA – Con quattro sconfitte nelle cinque gare finora giocate in casa, la squadra di Scocchera, dopo la prima avvincente vittoria in trasferta a Firenze, sponda Sancat, ha perso meritatamente la scorsa partita interna con la Juve Pontedera, dimostratasi più compatta e competitiva. Nella lotta, che ad anno nuovo diventerà sempre più drammatica, per mantenere la categoria, troppi sono stati i punti finora regalati a compagini che hanno come obiettivo primario la salvezza, come la stessa Pontedera, Bottegone e CUS Firenze, a fronte di un solo successo con l’ultima della classe, Sansepolcro. Di là dalla recente sconfitta, in un periodo che si sta avvicinando al termine del girone di andata, l’aspetto più preoccupante del Cosmocare CUS è l’alternanza di prestazioni, non solo nell’arco dell’intera stagione, ma anche e soprattutto nell’ambito di una stessa partita: il quintetto universitario dà infatti l’impressione di non poter competere ad un livello di esperienza e agonismo più alto, dal punto di vista mentale, più che tecnico-tattico.

“In un momento in cui le partite cominciano a pesare -dichiara il direttore sportivo pisano Francesco Fiorindi- la situazione della squadra merita una riflessione da parte di tutti. In una gara proibitiva, su un campo inviolato come quello di Prato, i ragazzi dovranno dare veramente il massimo per esprimere un reale segnale di inversione”.