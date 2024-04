Basket In Serie C cala il sipario sulla seconda fase. CmC, ultimo atto contro il Valdisieve. Ma la testa è ai playout

Ultimo atto della seconda fase per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore, 18, porte girevoli) ospita il Valdisieve per la quarta e ultima giornata della fase di qualificazione del girone E della Serie C regionale. Partita che non ha niente da dire per la classifica, ma che potrebbe dare qualche indicazione in chiave dei playout ormai alle porte, dove si giocherà per una difficile salvezza. I biancocelesti del play Matteo Toppetti (nella foto) sono sesti e non possono migliorare la loro posizione perché il quinto posto è 4 punti sopra, mentre in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria della Synergy, entrambe finirebbero a quota 6, ma i carraresi vantano la migliore differenza canestri nei confronti diretti. In settimana è stata recuperata la gara tra Don Bosco Livorno e Valdisieve, vinta dai fiorentini 57-66 così che la nuova classifica vede il Valdisieve a 16 punti a pari merito con Prato;seguono Don Bosco Livorno 14; Pontedera 12; Altopascio 10; Cm Carrara 6; Valdarno 4. Quindi oggi il Valdisieve arriva a Carrara già con salvezza in tasca e all’andata si impose 79-63.

Notizie interessanti potrebbero invece arrivare dal girone D dove, per stabilire il nome della squadra quinta classificata (che incontrerà il Cmc nei playout), potrebbe essere necessario ricorrere alla classifica avulsa tra Pisa (8 punti), Monsummano e Fucecchio (6 punti).

ma.mu.