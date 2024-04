Basket In Serie C CmC, rocambolesca sconfitta a Praro Parte bene poi crolla

Prato

93

Cm Carrara

54

PRATO: Municchi 3, Vignozzi, Bellandi 6, Bogani 8, Bonetti 6, Corsi 21, Guasti 11, Lanari 9, Biagi 20, Cavicchi 2, Dionisi 5, Angnoloni 2. All. Paoletti.

CM CARRARA: Russo 12, Suriano 4, Sequani 7, Fiaschi 2, Mancini, Tedeschi 10, De Angeli, Cirillo 3, Pipolo 16, Nannetti, Torre (Toppetti n.e.). All. Bertieri.

Arbitri: Dori di Laterina Pergine Valdarno e Labed di Firenze.

Parziali: 21-23, 35-40, 71-46.

CARRARA – Ritorno al passato per il Cmc che a Prato non replica il blitz di Altopascio e rimedia un’altra pesante sconfitta (-39) nella gara valida per la terza giornata del girone di qualificazione della Serie C regionale. Partita molto strana per i biancocelesti che reggono con autorevolezza per i primi 20 minuti e crollano di botto nella seconda parte. Vista la classifica, il Cmc è in attesa di giocarsi la salvezza ai playou.

A Prato, dopo due tempini giocati alla pari (+1 e +5), inspiegabilmente i biancocelesti lasciano la testa nello spogliatoio, e nei successivi due tempini segnano solo 14 punti (rispettivamente 6 e 8) un vero record negativo che vanifica tutto. E il parziale di 36-6 chiude le ostilità anzitempo. Se si considerano i 93 punti subiti, vuol dire che qualche cosa non ha funzionato neppure in difesa.

ma.mu.

Nella foto, il play Matteo Russo