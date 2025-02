Basket, in serie C di scena il derby universitario per la salvezza tra CUS Firenze e Pisa

Pisa, 28 febbraio 2025 – A sette turni dal termine della regular season, la stagione del Cosmocare CUS Pisa, fanalino di coda nel campionato di serie C, si decide nelle prossime tre gare, in cui i ragazzi di coach Scocchera, a digiuno di vittorie da oltre due mesi, incontrano CUS Firenze e Pontedera, le due compagini che, fino ad ora, sembrano le uniche candidate, insieme a quella pisana, ad oggi la più probabile, per l’ultimo posto finale, sinonimo di retrocessione diretta. Sabato a Firenze gli universitari pisani giocano con quelli fiorentini, che partono da 4 punti in più e 12 lunghezze di vantaggio nella gara di andata a Pisa.

CUS FIRENZE – La formazione gigliata si è affacciata quest’anno in serie C dopo una cavalcata in Divisione Regionale 1, culminata in una splendida promozione, sotto la guida del giovane coach Matteo Frizzi. La compagine fiorentina, sempre affidata a Frizzi, è andata in continuità, confermando il capitano Minniti, ora reduce da un intervento chirurgico, il pivot Cambi, l’ala forte Tarchi, Rosi, Mugnaini, Vienni, Cappelli, Andrea e Piero Martelli, un roster giovane e vivace con qualche punta di esperienza. A questi si sono aggiunti il play Euzzor (ex Sancat Firenze), l’esterno Kpadevi (ex Sestese) e la guardia Baldinotti (da Legnaia), finora tra i più produttivi, il centro Scolari (ex Laurenziana) e Pazzagli da Legnaia, per completare una rosa che ha finora vinto due gare in più dei colleghi pisani, l’ultima delle quali, importantissima, sul campo della diretta concorrente Sansepolcro.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata i fiorentini hanno meritato di vincere, al termine di una gara bruttissima, se non altro per aver spinto di più nei minuti conclusivi di ogni quarto, in particolare nel terzo, di fronte ad un Cosmocare CUS Pisa privo di carattere, grinta e leadership in campo, qualità che da allora non sono purtroppo comparse tra gli uomini di Scocchera. Ultimi a quattro punti da CUS Firenze e da Pontedera, che sono peraltro in vantaggio negli scontri diretti dell’andata, gli universitari, che da poco hanno ritrovato Siena, non possono perdere a Firenze, per non dover riporre tutte le residue chance di salvezza esclusivamente nella lotta a distanza con Pontedera, che ospiterà il Cosmocare sabato 15 marzo.