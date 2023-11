Basket, in serie C doppio turno per il Cus Pisa, contro le corazzate Siena e Pino Firenze

Pisa, 1 novembre 2023 – Doppio, gravoso, impegno in settimana, per il Cosmocare Cus Pisa, nel campionato di serie C. La squadra di Forti, reduce da una netta sconfitta a Carrara, riceve infatti, nel turno di giovedì 2 novembre, la Mens Sana di Siena, per poi giocare sabato 4 novembre sul campo del Pino Dragons Firenze. CUS PISA-MENS SANA – L’avversaria di Fiorindi e compagni, giovedì alle 21,15 al PalaCus, è la Mens Sana Siena, che solo pochi anni fa vinceva scudetti e partecipava alle coppe europee. Con una sola sconfitta, all'overtime a San Giovanni Valdarno, la squadra senese è una delle favorite del girone, ha come capitano il play Pannini, con nove anni di permanenza a Siena, sempre con medie in doppia cifra, imitato dall'altro play Tognazzi, da tre anni in maglia Mens Sana; sono invece da quattro anni nel roster Iozzi e Sabia, a presidio dei tabelloni. Tra i nuovi arrivi da segnalare Puccioni, protagonista della promozione in B a Cecina, il livornese Marrucci, capocannoniere in C silver nella stagione 2021/2022 con Libertas Liburnia e lo scorso anno a Spezia, pure parte di una promozione in B interregionale, Prosek, che all'esordio ha dimostrato il suo valore segnando 20 punti contro Sancat Firenze, ed il talentuoso Cucini da Colle Val d’Elsa. Gli universitari, che hanno retto un solo quarto a Carrara, devono allenarsi bene in settimana, per avere chanche contro una corazzata come Siena. PINO DRAGONS FIRENZE-CUS PISA – La squadra fiorentina, capolista con una sola sconfitta, è formata da un gruppo di giovani talentuosi provenienti dal vivaio sociale e dalla forte U19 Eccellenza, accompagnati da un paio di giocatori esperti, che hanno militato in categorie superiori, il play Vieri Marotta, che ha giocato in vari campionati di serie B con medie rispettabili, e Riccardo Castelli, lungo di assoluto valore, con molte annate in A2 fra Ferrara, Forli, Udine, tornato a Firenze dopo una parentesi anche a Livorno, sponda Libertas. Fra i giovani da segnalare per le buone prove nelle partite iniziali Carradossi, Forzieri e Landi, capace di segnare 40 punti nel derby contro Sancat. Opposti ad una squadra ostica, che predilige ritmi alti, i ragazzi di coach Forti dovranno correre e difendere, per non finire travolti dai padroni di casa. Giuseppe Chiapparelli