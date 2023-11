Basket, in serie C il Cosmocare Cus Pisa cerca a Carrara i primi due punti in trasferta

Pisa, 27 ottobre 2023 – Torna in campo, dopo aver osservato il turno di riposo del girone di andata, il Cosmocare Cus Pisa, nella quinta giornata del campionato di serie C. La squadra di Forti, reduce da un’interessante amichevole con Bottegone a Pistoia, affronta, sabato a Carrara, il locale Centro Minibasket. CMC CARRARA - CMC Carrara è una squadra che ha mantenuto l'ossatura dei giocatori che hanno disputato una bella stagione in C Silver, lo scorso anno, sotto la guida di coach Bertieri. Il capitano è Giacomo Fiaschi, da sempre al CMC, playmaker esperto con punti nelle mani, tanto da essere sempre in doppia cifra nei campionati disputati. Esperienza e punti anche per l'altro play della squadra, Mattia Pipolo, da 3 anni a Carrara, dopo un percorso a Spezia in C Gold. Decima stagione a Carrara per Marco Mancini, affidabile guardia a cui si affiancherà il giovane Matteo Russo, proveniente da Lucca. A soli 25 anni, ha già alle spalle numerose stagioni a Carrara, il centro Lorenzo Melegari, che mette il suo talento a presidio dei tabelloni, non disdegnando anche di allontanarsi, grazie ad un tiro dalla media più che discreto. A dargli man forte, nel reparto lunghi, il concreto Lorenzo Suriano Simoncini e, in arrivo da Spezia, Donato Tedeschi. Grande impatto realizzativo nelle prime uscite stagionali per il giovane e talentuoso Pietro Sequani arrivato da Mestre in serie B; proprio la sua indisponibilità ha dato il là al pesante ko ad Agliana, al termine di una partita giocata sempre all’inseguimento. COSMOCARE CUS PISA – Reduce dal primo successo in campionato, nella terza giornata del torneo di serie C, a spese di Endiasfalti Agliana, in cui Siena e compagni hanno disputato una partita finalmente impeccabile in difesa, con buone percentuali anche in attacco, il quintetto di Forti ha osservato il turno di riposo disputando un’amichevole a Pistoia, contro Bottegone, che pure riposava nel girone A. Nei quattro periodi giocati, azzerando dopo ogni parziale il punteggio, i gialloblù hanno prevalso complessivamente per 68-63, dando ampio spazio a tutti i giocatori della rosa, soprattutto a quelli che hanno giocato finora meno. In casa di Carrara, che ha due punti in più ed un roster di livello, gli universitari dovranno lottare e soffrire, a partire dalla fase difensiva, per cogliere il primo successo in trasferta. Giuseppe Chiapparelli