Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare al lavoro con il preparatore Giovanni Traversa

Pisa, 27 agosto 2024 – Conclusa la fase più calda del mercato, con interventi che hanno di fatto chiuso il roster per quanto concerne il pacchetto delle guardie, con gli arrivi da Lucca di Francesco Burgalassi, fino alla scorsa stagione impegnato in serie B e di Luca Cecconi (ex Divisione regionale 1) e da Livorno di Ismael Ciano, ex serie C in Fides, e incrementato il pacchetto lunghi con l’ingresso del ventenne Alessandro Apolloni, di scuola Don Bosco Livorno, lo scorso anno a Liburnia in prima squadra (Divisione Regionale 1), il CUS Pisa Cosmocare ha iniziato la preparazione, agli ordini di coach Andrea Scocchera, coadiuvato dal vice Zeno Bizzarri e dal neo preparatore atletico Giovanni Traversa.

IL CALENDARIO – Gli universitari, inseriti nella conference nordovest del campionato di serie C, girone B, sulla base del calendario, ancora in forma provvisoria, inizieranno il campionato in trasferta, domenica 6 ottobre, sul campo temibile di San Vincenzo, per poi giocare due gare in casa con Sansepolcro e Basket Pino Firenze. Proprio a Sansepolcro, gli uomini di Scocchera giocheranno già il 21 settembre, nel primo turno della Coppa Toscana, Trofeo Piperno, abituale banco di prova a fine preparazione, prima dell’esordio stagionale in serie C. Nel frattempo sono state pianificate amichevoli con squadre di categoria, come Pontedera e Lerici, e si stanno prendendo accordi in tal senso con Fucecchio e US Livorno.