Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare crolla in casa con Bottegone

Pisa, 24 febbraio 2025 – Non riesce più a vincere, il Cosmocare CUS Pisa in serie C, superato, ancora una volta sul proprio campo, da un Bottegone, apparso tutt’altro che imbattibile, ma certamente più organizzato e determinato degli universitari nei momenti topici. Quella che poteva essere l’inizio della riscossa per il fanalino di coda CUS Pisa, si è trasformato in una giornata nera, con il distacco salito a quattro punti dalle penultime CUS Firenze e Pontedera, prossime avversarie, con un trend che, salvo nette inversioni di tendenza, al momento difficili da ipotizzare, non fa pensare per gli uomini di coach Scocchera a soluzioni differenti dalla retrocessione diretta, al termine della regular season.

LA CRONACA – Era partito bene il CUS, sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Cecconi, Spagnolli e Carpitelli, autori di un brillante 23-14 nel primo periodo, frutto di 11 punti di Burgalassi (2 triple), 1 tripla a testa di Ciano e Giannelli ed un canestro di Spagnolli, Carpitelli e Corbic. Nel secondo il quintetto di Scocchera va per la prima volta in barca, e gli ospiti riescono ad impattare prima del riposo (36-36), restituendo il parziale ai padroni di casa (13-22). La ripresa inizia con un ultimo sussulto pisano (40-36 grazie a due canestri di Quarta) poi gli ospiti pareggiano e mettono la freccia alla fine del terzo periodo, grazie a qualche palla persa di troppo dagli universitari, che Bottegone punisce con 2 liberi ed una tripla (47-53). L’ultimo quarto inizia con una tripla ed un libero di Giannelli che mantengono vivo il CUS (50-55), poi errori al tiro e palloni persi, spesso regalati agli avversari, cambiano completamente volto al match, con Bottegone che raggiunge un vantaggio a due cifre al terzo, per poi chiudere di fatto il match al quinto (53-68) con un vantaggio massimo di 15 lunghezze, ridotte a 14 allo scadere.

CUS Pisa Cosmocare-Bottegone 63-77

Parziali: 23-14, 13-22, 11-17, 16-24

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 6, Burgalassi 21, Cosci, Colombini, Cecconi, Corbic 4, Spagnolli 4, Siena 2, Giannnelli 12, Carpitelli 6, Quarta 8. All.: Scocchera.

Valentina's Camicette Bottegone: Magnini, Biagi 11, Cukaj E., Cukaj G. 13, Calderaro 3, Cecconi 12, Meacci 8, Giusti 11, Milani 4, Catalano 6, Santi 9. All.: Milani.