Basket, in serie C il CUS Pisa insegue senza fortuna Sancat Firenze, dopo un avvio fiacco

Pisa, 10 marzo 2025 – Sfortunata sconfitta, in una stagione da dimenticare, per il CUS Pisa Cosmocare, in casa con Sancat Firenze, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie C. I ragazzi di coach Scocchera hanno scontato un avvio fiacco, che ha reso vani i successivi tentativi di ricongiungimento, lasciandoli così all’ultimo posto in classifica. La sorte si è accanita con gli universitari pisani, ora distanti 4 lunghezze da CUS Firenze, che ha vinto di misura a Prato, e da Pontedera, sul cui campo i gialloblù tenteranno un ultimo disperato successo nel prossimo turno, per evitare la retrocessione diretta.

LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Siena, Carpitelli e Quarta, il quintetto pisano subisce in avvio la maggior potenza di fuoco dei fiorentini, autori nel primo quarto di 2 triple, 6 canestri e 4 liberi, a fronte della sola bomba pisana di Siena, 2 canestri e 4 tiri in lunetta di Ciano (12-22). Nel secondo il CUS cresce, trova 3 triple di Giannelli (che segna anche un canestro) ed una a testa di Siena e Ciano, riuscendo ad andare al riposo con uno svantaggio ad una cifra (38-44). Nella ripresa le triple di Ciano (2) e di Burgalassi, insieme ai canestri e ai liberi di Carpitelli, tengono in partita gli universitari, che limano un altro punto al vantaggio fiorentino, alla fine del terzo periodo (60-65). L’ultimo quarto vede le due compagini, stanche, sbagliare molto, con Pinarelli che mantiene vivo il vantaggio ospite. Sotto di 7 lunghezze a 3’ dalla fine (67-74), il CUS perde un pallone e sbaglia dall’arco, mentre Sancat fa centro (67-77) e costringe al time out Scocchera, per cercare un improbabile recupero a 2’. Al rientro in campo Ciano segna dall’arco e trova altri 2 liberi (72-78), ma il CUS non centra più triple e riesce solo a trovare altri 2 punti in lunetta, non decisivi per il risultato finale (74-80).

CUS Pisa Cosmocare-SANCAT Firenze 74-80

Parziali: 12-22, 26-22, 22-21, 14-15

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 22, Burgalassi 10, Cosci, Colombini, Cecconi, Corbic, Spagnolli 6, Siena 10, Giannnelli 11, Carpitelli 14, Quarta 1. All.: Scocchera.

SANCAT Firenze: Pracchia 10, Ricci 11, Camiciottoli, Matichecchia 3, Baldasseroni 16, Caccavale, Berti 9, Menchini 5, Brogi 6, Degl’Innocenti 2, Pinarelli 18, Caselli. All.: Calamai.