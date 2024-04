Basket, in serie C il CUS Pisa supera Montevarchi e sogna un play-out favorevole

Pisa, 8 aprile 2024 – Importante successo in casa del Cosmocare CUS Pisa, che ha superato in un caldissimo finale la Fides Montevarchi, già salva, balzando al terzultimo posto, ad un passo dalla quartultima Bottegone, in attesa della sfida decisiva dell’ultimo turno, del girone di qualificazione per la permanenza in serie C, a Fucecchio. I padroni di casa, che a Montevarchi erano stati letteralmente spazzati via, andati in svantaggio al riposo, hanno disputato un terzo periodo di grande spinta, prendendo un vantaggio a due cifre, difeso vittoriosamente, non senza colpi di scena, nei secondi conclusivi. LA CRONACA – Parte bene il CUS Pisa che, con Fiorindi, Buzzo, Carpitelli, Cosci e Quarta a canestro, segna 18 punti nel primo quarto, terminato in lieve vantaggio (18-14). Nel secondo, un black out difensivo e una scarsa vena in regia e al tiro, con i soli Carpitelli e Quarta n grado di incidere, invertono il trend della gara e gli universitari vanno al riposo sotto di 3 lunghezze (32-35). Al rientro in campo, il Cosmocare CUS stringe le maglie in difesa, trova un Giannelli al 100% al tiro con 5 punti, Carpitelli con 8 punti (3 su 5 da due e 2 su 2 in lunetta), Fiorindi e Quarta a quota 4: ne scaturisce un parziale di 21-9 che fa spiccare il volo ai padroni di casa (53-44). L’EPILOGO – Nell’ultimo quarto gli universitari segnano dall’arco con Giannelli, Fiorindi e Buzzo, ma, avanti di 5 punti a pochi minuti dalla conclusione, perdono qualche pallone, sbagliano alcune conclusioni e vengono raggiunti (70-70) a 1’15”. Un fallo su Carpitelli con reazione del pivot pisano, ne provoca l’uscita per falli, ma i liberi vengono tirati e segnati entrambi da Cosci. La partita non è però finita, ci sono ancora chance per gli ospiti; Quarta si conquista un altro fallo e colpisce con due su due in lunetta (74-70). Cosmocare CUS Pisa_Fides Montevarchi 74-70 Parziali: 18-14, 14-21, 21-9, 21-25 Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 16, Cosci 5, Colombini, Trapani 2, Buzzo 7, Morelli, Corbic, Pedeletti, Marino, Giannelli 12, Carpitelli 18, Quarta 14. All.: Vincenzini. Fides Montevarchi: Francini 6, Bernini, Marciano, Pedicone 13, Hasanu, Caponi 4, Sereni T. 14, Dainelli 3, Zacchigna 6, Bonciani 7, Sereni F. 5, Malatesta 12. All.: Paludi.