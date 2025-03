Basket, in serie C il CUS Pisa vince il derby con CUS Firenze e riapre la lotta salvezza

Pisa, 2 marzo 2025 – Di fronte all’ultima chiamata per mantenere vive le speranze di salvezza, il Cosmocare CUS Pisa ha finalmente risposto affermativamente, rompendo un digiuno che durava dal dicembre scorso, aggiudicandosi meritatamente il derby universitario sul campo del CUS Firenze, nella settima giornata di ritorno del campionato di serie C. I ragazzi di coach Scocchera, principale protagonista della vittoria con una gestione perfetta della squadra, sono sempre ultimi, ma si portano però a soli due punti dai fiorentini e a quattro da Pontedera, che ha vinto in casa con S.Vincenzo. Con sei gare alla fine della regular season, i gialloblù possono ancora sperare di approdare ai play-out, evitando l’ultima posizione, sinonimo di retrocessione diretta.

LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Siena e Carpitelli, il quintetto pisano dimostra subito di esserci e, trascinato da 7 punti (1 tripla) di Spagnolli, chiude in vantaggio il primo quarto (16-19). Nel secondo iniziano le rotazioni, ma il Cosmocare CUS Pisa tiene, nonostante molti errori da ambo le parti, e, con un parziale di 11-12, frutto di 2 canestri del redivivo Cecconi, si porta al riposo avanti di quattro lunghezze (27-31). Al rientro in campo la svolta della partita, con un terzo periodo da incorniciare, che vede sia i canestri da fuori, con le triple di Burgalassi, Spagnolli, Ciano e Quarta, sia il lavoro sotto di Carpitelli, autore di 7 punti, per un parziale di 14-24 che porta i pisani in vantaggio anche nella differenza canestri con la gara di andata (41-55). Nell’ultimo quarto si sveglia Firenze, che prova a recuperare e, con 9 punti di capitan Vienni e 4 triple, si aggiudica il parziale per 19-11, recuperando in proprio favore la situazione negli scontri diretti, senza riuscire a mettere però in discussione la meritata vittoria dei gialloblù, a segno con Burgalassi (1 tripla), Siena, Cecconi e Quarta.

Cus Firenze-CUS Pisa Cosmocare 60-66

Parziali: 16-19, 11-12, 14-24, 19-11

CUS Firenze: Euzzor 14, Martelli A. 2, Pazzagli 5, Cambi 2, Mugnaini, Tarchi 6, Kpadevi 8, Parri, Benducci, Vienni 9, Cappelli 10, Martelli P. 4. All.: Frizzi.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 11, Burgalassi 10, Colombini, Cecconi 5, Corbic, Spagnolli 14, Apolloni, Siena 7, Giannnelli 2, Carpitelli 11, Quarta 6. All.: Bizzarri.