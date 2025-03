Basket, in serie C il quasi retrocesso CUS Pisa ospita Dragons Prato

Pisa, 21 marzo 2025 – A quattro turni dal termine della regular season, la stagione del Cosmocare CUS Pisa sembra ormai segnata, dopo le ultime due sconfitte, con Sancat Firenze e, soprattutto, contro la diretta concorrente Pontedera. Fanalino di coda nel campionato di serie C, a 4 punti da CUS Firenze, con cui è peraltro in svantaggio nella differenza canestri, il quintetto di Scocchera dovrebbe vincere tutte le gare e sperare nella sconfitta degli avversari, per poter evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta. Compito praticamente impossibile, per una squadra modesta e, soprattutto, molto fragile, incapace di gestire con sufficiente lucidità tutti i quaranta minuti del match. Domenica alle 18, al PalaCus di Via Chiarugi, è di scena la vicecapolista Pallacanestro Prato Dragons, con cui, almeno sulla carta, il pronostico è avverso.

PALLACANESTRO DRAGONS PRATO – La squadra di coach Banchelli, seconda in classifica dietro la capolista imbattuta Montevarchi, è una compagine molto ben attrezzata, con atleti di esperienza come Iardella, guardia di 36 anni, Salvadori, pivot di 31 anni, e Berni, guardia di 31 anni, tutti fino a pochi anni fa in serie B, l’ala forte Magni, il play Smecca e la guardia Staino (ex C gold), a cui si aggiungono i più giovani Manfredini, Marini e Pacini. Reduce da un’inaspettata sconfitta casalinga con Dukes Sansepolcro, la formazione pratese deve stare attenta a non commettere altri passi falsi per non perdere la seconda posizione nel ranking dei play-off.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata, gli universitari sono stati protagonisti per tre quarti del match a Prato, per poi calare nettamente nell’ultimo, perdendo con uno scarto anche eccessivo, rispetto ai valori dimostrati sul parquet, nonostante una buona prestazione individuale di Ciano. Da quel match è iniziata la frequentazione dell’ultimo posto in graduatoria, dapprima in coabitazione, poi, nel girone di ritorno, in solitaria.Per i gialloblù, la cui sorte nella stagione sembra segnata, non ci sono a questo punto più aspettative, se non almeno quella di finire il campionato dignitosamente, cercando di giocare con impegno e di onorare la stagione, sicuramente sfortunata, fino all’ultimo minuto.