Basket, in serie C impresa della Pallacanestro Femminile Pisa in casa con Capannori

Pisa, 23 febbraio 2025 – Impresa della Pallacanestro Femminile Pisa, nella settima giornata del campionato di serie C: di fronte al proprio pubblico, il quintetto di Carlo De Filippis ha superato la già qualificata US Capannori compiendo, così, un passo importante verso i play-off. Benedettini e compagne hanno sempre condotto in testa, tornando ad essere squadra, ed hanno giocato a ritmi elevati, riducendo gli errori che avevano caratterizzato le ultime partite.

LA CRONACA – Già dal primo quarto si è avuta la sensazione che le biancorosse fossero in giornata, con un parziale iniziale di 7-0 che ha bloccato di fatto tutte le iniziative d’attacco avversarie, troppo fallose ed imprecise, grazie anche all’efficace pressing pisano, che ha tolto tranquillità di manovra delle portatrici di palla avversarie. Il periodo si chiude sul 13-8 ed il trend si mantiene anche nel secondo quarto, aggiudicato per 16-11, che ha permesso a Nesti e compagne di andare al riposo sul 36-26. Al rientro in campo ci si attendeva il forcing di Capannori, ma la PF Pisa tiene ed inchioda le avversarie sul 7-7 nel terzo periodo, che si chiude con un vantaggio invariato di 10 lunghezze per le padrone di casa. Nell’ultimo quarto la musica non cambia e gli attacchi sterili di Capannori vengono ben contenuti da un’ottima ed attenta difesa biancorossa, con una buona percentuale di rimbalzi difensivi ed un attacco sempre pronto a colpire contro la costante zona schierata da coach Bernabei. Il parziale finale di 10-8 consolida così il vantaggio della PF, che chiude la partita meritatamente avanti per 46-34, frutto di una difesa attentissima, con un punteggio offensivo equamente spalmato tra sette atlete.

PROSSIMO IMPEGNO – Con quattro gare della regular season ancora da disputare, l’obiettivo dei play-off non è lontano per le ragazze di De Filippis ed un primo verdetto potrebbe già venire dalla prossima trasferta a Grosseto. Contro una squadra che segue direttamente in classifica, superata a Pisa per 56-42, un nuovo successo, con la differenza favorevole negli scontri diretti, potrebbe infatti scavare un solco difficilmente superabile tra le due compagini.

PF Pisa-US Capannori 46-34

Progressivo: 13-8, 29-19, 36-26

Pallacanestro Femminile Pisa: Scuderi, Sgorbini, Nesti 9, Mercolini 5, Turco 5, Benedettini 9, Selmi 4, Beccari, Edu Mengue, Filippini 5, Garruto 9. All.: De Filippis.