Basket In Serie C infausto turno infrasettimanale. CmC, esame Cus Pisa. C’è da cambiare passo dopo il ko con l’Agliana

Operazione aggancio per il Cmc (nono con 8 punti) che dopo l’infausto turno infrasettimanale, questo pomeriggio (ore 18) prova a cambiare marcia sul campo del Cus Pisa (ottavo con 10 punti), nella gara valida per la quinta di ritorno della C regionale, girone B. Ormai con un piede e mezzo nel gruppo di squadre (dalla quinta alla 11ª) che nella seconda fase, insieme alle corrispondenti del girone A, si giocheranno le restanti sei permanenze in C, la squadra di coach Michele Bertieri (nella foto) punta ad andare sul 2-0 nei confronti dei pisani (all’andata finì 81-57) per portare più punti possibili nella futura classifica dove ognuno si presenterà con i punti degli scontri diretti.

Coach Bertieri racconta quello che è accaduto mercoledì sera con Agliana: "Avevamo iniziato bene, eravamo in partita e lo siamo rimasti fino all’intervallo, poi siamo andati in difficoltà ed è arrivata la crisi in attacco e in difesa, una crisi di fiducia. Smettiamo di giocare in attacco, non prendiamo più rimbalzi, siamo in ritardo in difesa – dice Bertieri –.Durante le vacanze abbiamo lavorato bene e speravo in una prestazione diversa ma la situazione è sempre più preoccupante. Anche il Pisa è in cerca di punti per accumulare il tesoretto per la seconda fase, ma il nostro obiettivo è portare a casa l’incontro per avere nei loro confronti 4 punti di vantaggio".

ma.mu.