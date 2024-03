Basket In Serie C inizia la seconda fase. CmC, sfida salvezza contro l’Altopascio. Vietati passi falsi

Appuntamento con la salvezza per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 19, porte scorrevoli) ospita l’Altopascio per iniziare il cammino nella seconda fase, denominata di qualificazione, quella che sancirà le cinque retrocessioni (fino alla scorsa settimana erano otto). Come è noto Suriano (nella foto) e compagni sono stati inseriti nel girone E con Don Bosco Livorno, Pontedera e Valdarno (che provenendo dallo stesso girone di qualificazione, il B, non si incontreranno nuovamente) e con Valdisieve, Altopascio e Prato che, provenendo dal girone A, dovranno confrontarsi con i carraresi con partite di andata e ritorno. E la prima a confrontarsi è l’Altopascio, squadra che ha terminato la prima fase al decimo posto con 14 punti (7 vittorie, 13 sconfitte). Per coach Michele Bertieri si tratta di tre formazioni che vengono da una prima fase molto dura, i lucchesi sono una buona squadra, ma se il Cmc vuole ipotecare il terzo posto per mettere una ipoteca sulla salvezza, dovrà iniziare subito a fare punti. Il Cmc ha chiuso la prima fase al nono posto con12 punti (6 vittorie e 14 sconfitte).

Questa la classifica di partenza, figlia degli scontri diretti della prima fase con le squadre del proprio girone: Don Bosco Livorno e Pontedera 8; Valdisieve, Altopascio, Prato, CM Carrara e Valdarno 4.

ma.mu.